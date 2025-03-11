Переход на летнее время: врач объяснил, как перевод часов влияет на людей
В Украине переход на летнее время запланирован на ночь на 30 марта, если до этого не вступит в силу закон об отмене сезонного перевода часов. Украинцы в 3:00 ночи должны перевести стрелки часов на один час вперед.
РБК-Украина узнало у психиатра-нарколога Евгения Скрипника, как на людей влияет перевод часов.
Врач отмечает, что переход на летнее время может вызвать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических болезней и тревожных расстройств.
По его словам, адаптация к новому времени может длиться до двух недель. Изменения в режиме дня особенно влияют на людей с гипертонией, депрессией или тревожными расстройствами. В то же время украинцы сейчас более чувствительны к таким изменениям из-за постоянного стресса от войны.
Как подготовиться к переводу часов
Скрипник советует больше гулять на свежем воздухе, придерживаться стабильного режима сна и меньше пользоваться гаджетами перед сном. Оптимальным вариантом будет ежедневно проходить 10 тысяч шагов.
До начала полномасштабной войны специалисты советовали заранее готовиться к переводу часов, постепенно меняя режим сна. Однако сейчас для многих украинцев этот подход неактуален, ведь график зависит от ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.
Он отмечает: если не фокусироваться на изменении времени, меньше читать новости и больше проводить времени на улице, то адаптация пройдет значительно легче.
Ранее РБК-Украина рассказывало о целесообразности сезонного перевода часов в Украине. В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отмену этой практики по политическим и медицинским причинам. Однако для его вступления в силу необходима подпись президента, которая до сих пор не была получена. Исторически перевод часов применялся для экономии электроэнергии, но современные исследования ставят под сомнение его эффективность в этом направлении.
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