Как подготовиться к переводу часов: советы врачей
В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина переходит на летнее время. Украинцы должны в 3:00 перевести стрелки часов на час вперед.
О том, как подготовить организм к переводу часов, РБК-Украина узнало у врачей.
Психиатр Евгений Скрипник отмечает, что переход на летнее или зимнее время может влиять на самочувствие, вызывая головную боль, бессонницу, перепады давления и обострение хронических заболеваний. Особенно это касается людей с тревожно-депрессивными расстройствами, которые чувствительно реагируют на любые изменения.
Он рекомендует не фиксироваться на смене времени, ведь психологическое напряжение только усложняет адаптацию. Чтобы адаптация прошла легче, врач советует придерживаться нескольких советов:
- Готовьтесь заранее. За несколько дней до перевода часов старайтесь постепенно менять режим - ложиться и просыпаться на 10-15 минут раньше или позже в зависимости от перехода.
- Стабильный режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Оптимальная продолжительность сна - 7-9 часов.
- Меньше гаджетов перед сном. Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Откажитесь от телефона или телевизора хотя бы за час до сна.
- Больше свежего воздуха. Ежедневные прогулки (не менее 30 минут) улучшают самочувствие и помогают быстрее адаптироваться. Стоит проходить по 10 тысяч шагов в день.
- Правильное питание. Избегайте тяжелой пищи перед сном, особенно кофеина и алкоголя. Они могут ухудшить качество отдыха.
- Не фиксируйтесь на переводе часов. Меньше думайте о смене времени - это поможет избежать лишнего стресса.
Сомнолог София Устянецкая отмечает, что перевод часов особенно тяжело дается людям с нарушениями сна и эмоциональной перегрузкой. Она советует заранее менять график сна, адаптируя организм к новому режиму. Оптимальная продолжительность сна для здоровья - 7-9 часов.
Ранее РБК-Украина писало о целесообразности отмены сезонного перевода часов в Украине. В июле 2024 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, ссылаясь на политические и медицинские аргументы. Однако для его вступления в силу необходима подпись президента, которая пока отсутствует. Исторически изменение времени было направлено на экономию электроэнергии, однако современные исследования ставят под сомнение ее эффективность.
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