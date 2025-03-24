ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как подготовиться к переводу часов на летнее время: советы психолога

Понедельник 24 марта 2025 11:44
UA EN RU
Как подготовиться к переводу часов на летнее время: советы психолога Фото: Перевод часов (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время, что может повлиять на самочувствие и производительность. Чтобы влияние было менее ощутимым, стоит придерживаться нескольких советов.

Как заранее подготовить организм к смене режима, чтобы уменьшить стресс, в комментарии РБК-Украина рассказывает психолог Роман Зиненко.

Психолог говорит, что за неделю до перевода часов стоит начать просыпаться на 5 минут раньше каждый день. Это поможет организму постепенно адаптироваться и уменьшит напряжение. Также важно больше времени проводить на свежем воздухе, регулировать рабочий день и уменьшить употребление кофеина.

"Люди часто испытывают недосып, что влияет на эмоциональную стабильность, физическое состояние и производительность. Планирование времени и дней наперед поможет сохранить ощущение контроля и спокойствия", - отмечает психолог.

Кроме этого, он советует просто принять тот факт, что часы будут переведены, и относиться к этому как к неизбежному изменению, которое можно пережить с минимальным дискомфортом.

Отметим, смена времени может вызвать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических заболеваний и тревожных состояний. Адаптация организма может длиться до двух недель, а для людей с гипертонией или депрессией этот процесс особенно сложный. РБК-Украина рассказывало, как уменьшить негативное влияние перевода часов на самочувствие.

Ранее РБК-Украина сообщало о возможной отмене сезонного перевода часов в Украине. В июле 2024 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, обосновывая это политическими и медицинскими факторами. Однако для его вступления в силу необходима подпись президента, которой пока нет. Исторически изменение времени должно было способствовать экономии электроэнергии, но современные исследования ставят под сомнение ее эффективность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перевод часов в Украине
NEWS
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян