Как подготовиться к переводу часов на летнее время: советы психолога
В последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время, что может повлиять на самочувствие и производительность. Чтобы влияние было менее ощутимым, стоит придерживаться нескольких советов.
Как заранее подготовить организм к смене режима, чтобы уменьшить стресс, в комментарии РБК-Украина рассказывает психолог Роман Зиненко.
Психолог говорит, что за неделю до перевода часов стоит начать просыпаться на 5 минут раньше каждый день. Это поможет организму постепенно адаптироваться и уменьшит напряжение. Также важно больше времени проводить на свежем воздухе, регулировать рабочий день и уменьшить употребление кофеина.
"Люди часто испытывают недосып, что влияет на эмоциональную стабильность, физическое состояние и производительность. Планирование времени и дней наперед поможет сохранить ощущение контроля и спокойствия", - отмечает психолог.
Кроме этого, он советует просто принять тот факт, что часы будут переведены, и относиться к этому как к неизбежному изменению, которое можно пережить с минимальным дискомфортом.
Отметим, смена времени может вызвать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических заболеваний и тревожных состояний. Адаптация организма может длиться до двух недель, а для людей с гипертонией или депрессией этот процесс особенно сложный. РБК-Украина рассказывало, как уменьшить негативное влияние перевода часов на самочувствие.
Ранее РБК-Украина сообщало о возможной отмене сезонного перевода часов в Украине. В июле 2024 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, обосновывая это политическими и медицинскими факторами. Однако для его вступления в силу необходима подпись президента, которой пока нет. Исторически изменение времени должно было способствовать экономии электроэнергии, но современные исследования ставят под сомнение ее эффективность.
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