Как подготовиться к переводу часов на летнее время: советы психолога

В последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время, что может повлиять на самочувствие и производительность. Чтобы влияние было менее ощутимым, стоит придерживаться нескольких советов.

Как заранее подготовить организм к смене режима, чтобы уменьшить стресс, в комментарии РБК-Украина рассказывает психолог Роман Зиненко.

Психолог говорит, что за неделю до перевода часов стоит начать просыпаться на 5 минут раньше каждый день. Это поможет организму постепенно адаптироваться и уменьшит напряжение. Также важно больше времени проводить на свежем воздухе, регулировать рабочий день и уменьшить употребление кофеина.

"Люди часто испытывают недосып, что влияет на эмоциональную стабильность, физическое состояние и производительность. Планирование времени и дней наперед поможет сохранить ощущение контроля и спокойствия", - отмечает психолог.

Кроме этого, он советует просто принять тот факт, что часы будут переведены, и относиться к этому как к неизбежному изменению, которое можно пережить с минимальным дискомфортом.