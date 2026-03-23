"Правило часа" - не действует. Сомнолог рассказала, как на самом деле адаптироваться к летнему времени

12:00 23.03.2026 Пн
4 мин
"Дерганье" часов бьет по гормонам и сердцу, но этот эффект можно смягчить
aimg Василина Копытко
"Правило часа" - не действует. Сомнолог рассказала, как на самом деле адаптироваться к летнему времени Адаптацию к новому режиму стоит начать за 7-4 дня (фото: Freepik)

Украина снова перейдет на летнее время 29 марта. Хотя мы получим больше светового дня, для организма этот скачок значительно сложнее, чем осенний.

РБК-Украина расспросило сомнолога Дарью Пилипенко о том, как украинцам пережить адаптацию к летнему времени без вреда для здоровья.

Читайте также: Опять переводим часы: почему Украина так и не смогла отменить "часовые качели"

Главное:

  • Тип перехода: Переход на весеннее время является более стрессовым, чем на зимнее, которое считается стандартизированным для Украины.
  • Механизм сбоя: Человек имеет три вида часов - биологические (внутренние), солнечные (световые) и социальные (расписание).
  • Перевод стрелок создает десинхронизацию: социальный график меняется мгновенно, а внутренние системы (гормоны, кишечник) адаптируются постепенно.
  • Особый риск для украинцев: "дерганье" часов является критическим из-за хронического стресса, недосыпа и высокого уровня кортизола в результате войны (ночные атаки, тревоги).

Три часа нашего тела: как изменение времени влияет на организм

По словам сомнолога, каждый человек живет одновременно по трем ритмам, которые в идеале должны совпадать:

  • Биологический: наш внутренний ритм (примерно 24 часа), который работает даже в полной темноте.
  • Солнечный: свет, который "подкручивает" наши внутренние настройки.
  • Социальный: расписание работы, садиков и школ.

"Когда мы переводим стрелки, возникает десинхронизация. Социальное расписание меняется мгновенно, а гормональная система (кишечник, эндокринная система) не может адаптироваться в один клик. Ей нужно время", - отмечает эксперт.

При этом Пилипенко отмечает, что переход на летнее время обычно люди переживают сложнее, чем на зимнее - которое, собственно, является стандартным для наших широт.

Какие последствия для здоровья от перевода часов

Дарья отмечает, что в США и Европе ряд исследований показали, что изменение времени негативно влияет на здоровье.

Статистика свидетельствует, что в первые дни после перехода:

  • возрастает риск инсультов и инфарктов, поскольку кортизол регулирует сердечный ритм и давление, которые сбиваются из-за нового графика.
  • при переходе на зимнее время на 11% увеличивается количество суицидальных случаев и на 6% - количество ДТП.

Изменение времени для Украины - "зона риска"

Сомнолог отмечает, что если за границей эти исследования проводят на условно здоровых людях, то украинцы сейчас - это отдельная категория и влияние от изменения времени на нас может быть еще сильнее.

Дополнительная нагрузка на украинцев:

  • Хронический стресс: из-за воздушных тревог и ночных атак мы уже имеем нарушенный сон.
  • Зона ожидания опасности: это состояние постоянно повышенного кортизола.
  • Гормональный удар: перевод часов бьет по мелатонину (гормон сна) и кортизолу (гормон активности). Утром, когда надо вставать, мелатонин еще не распался, а вечером кортизол не дает вовремя расслабиться.

"Для украинцев критично прекратить это "дерганье" часов. Мы все недосыпаем, мы все в стрессе, и любая дополнительная нагрузка на нервную систему может стать пусковым механизмом для болезней", - предостерегает сомнолог.

Как подготовиться: пошаговая инструкция от сомнолога

Дарья Пилипенко советует следующее, чтобы смягчить переход на летнее время:

  • Световая терапия утром. Свет - это главный сигнал для мозга. После пробуждения включайте самый яркий свет в доме, если за окном нет солнца. По возможности используйте специальные лампы на 10 000 люкс. Это поможет быстрее разрушить остатки мелатонина и убрать утреннюю сонливость.
  • Зарядка для "периферийных" часов. Наши часы есть не только в мозге, но и в мышцах и кишечнике. Даже легкая растяжка утром даст сигнал всему телу: "День начался, пора работать".
  • Белковый завтрак. Утром выбирайте пищу, богатую аминокислотами. Это поможет синтезу серотонина ("гормона счастья") днем, который вечером превратится в мелатонин.
  • Правило 30 минут. Дария категорически не советует смещать время сна на час - это может привести к рефлекторной бессоннице. Начинайте смещать время отбоя постепенно (за неделю или хотя бы за 3-4 дня) по 30 минут. Вечером приглушайте свет и избегайте тяжелых тренировок (минимум за 5 часов до сна).
  • Забудьте о "вчерашнем времени". В понедельник начните жить по новому графику без лишних раздумий. Не высчитывайте: "По старому времени сейчас был бы такой-то час". Это путает мозг и продлевает адаптацию.

Читайте также о том, что в Украине часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье октября - на зимнее время и в последнее воскресенье марта - на летнее. В 2024-м Верховная рада приняла закон об отмене перевода часов, однако президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал.

Ранее мы писали о том, что Польша и Германия и большинство стран Европейского Союза готовятся к переходу на летнее время. Он состоится 29 марта, как и в Украине.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Больше по теме:
Перевод часов в Украине Здоровье
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО