Переведення годинників 2026: точна дата, коли Україна перейде на зимовий час

Як визначається дата переведення годинників

Порядок обчислення часу в Україні регулюється постановою уряду №509 від 13 травня 1996 року.

Саме цей документ закріпив у нашій державі київський час (другий часовий пояс) і чіткий графік сезонного переведення стрілок (двічі на рік):

в останню неділю березня о 3:00 - стрілки переводять на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4:00 - час "повертають" на 1 годину назад.

Постанова визначає також і "стандарти" для транспортної сфери та зв'язку: за київським часом курсують усі потяги, літаки, судна та міжміські автобуси, а також працює міжміський телеграф і телефон.

Водночас для суден у відкритому морі лічба часу ведеться за міжнародною системою часових поясів.

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Коли Україна перейде на зимовий час цього року

Для того, щоб визначити точну дату переведення годинників на зимовий час у 2026 році, достатньо подивитись на календар.

Цієї осені остання неділя жовтня припадає на 25 число.

Отже, перехід на "інший" час для українців відбудеться, згідно з чинними правилами, в ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

Варто зауважити, що всі смартфони та інші гаджети (які мають підключення до інтернету) "переключаються" на новий час, як правило, автоматично.

Тим часом механічні прилади потрібно буде переводити вручну - на 1 годину назад.

Як підготуватись до переведення годинників восени

Психіатр-нарколог Євген Скрипник у коментарі РБК-Україна раніше розповів, що переведення годинників може впливати на людей по-різному.

У декого можуть виникати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння.

Не виключаються навіть загострення хронічних хвороб і тривожних розладів.

Психолог Роман Зіненко порадив українцям "просто прийняти той факт, що годинники будуть переведені".

Тобто ставитися до цього як до неминучої зміни, яку необхідно пережити з мінімальним дискомфортом.

При цьому варто:

зменшити вживання кофеїну ;

; уникати перед сном важкої їжі та алкоголю (що може погіршити якість відпочинку).

Скрипник нагадав, що до початку повномасштабної війни фахівці радили готуватися до переведення годинників заздалегідь (поступово змінюючи режим сну).

Але зараз для багатьох українців цей підхід неактуальний, адже графік залежить від безпекової ситуації, обстрілів і нічних тривог.

Тож потрібно не тільки намагатись дотримуватися стабільного режиму сну, але і:

більше рухатись на свіжому повітря (оптимально - проходити щодня 10 тисяч кроків, перебувати на вулиці не менше 30 хвилин);

(оптимально - проходити щодня 10 тисяч кроків, перебувати на вулиці не менше 30 хвилин); менше користуватися гаджетами перед сном (особливо читати новини).

"При поверненні до стандартного часу уникайте синього світла (екрани телефонів, планшетів) за 1 годину до сну. Яскраве світло ввечері затримує початок вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання", - порадила кардіолог, кандидат медичних наук і доцент Київського медичного університету Олена Соломко.

У коментарі РБК-Україна вона зауважила, що "повернення до стандартного часу -"стрілки назад" на годину - як правило вважається біологічно легшим для організму, ніж весняний перехід на літній час".

Сомнолог Софія Устянецька додала, що адаптувати організм до нового режиму варто заздалегідь і нагадала, що оптимальна тривалість сну для здоров'я - 7-9 годин.