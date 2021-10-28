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Перехід на зимовий час: думки українців роздяглися

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 16:22
Перехід на зимовий час: думки українців роздяглися Фото: серед українців немає єдності з приводу переведення стрілок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року третина українців (32%) вважають правильним нічого не змінювати і залишити сезонний перехід часу. Ще чверть (26%) не визначилися зі своїм ставленням до цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Решта жителів країни (42%) є прихильниками відмови від сезонного переходу часу. При цьому їх думки з приводу того, як правильно вчинити, розділилися наступним чином: 25% вважають правильним відмову від переходу на зимовий час, а 17% - відмова від переходу на літній час.

Перехід на зимовий час: думки українців роздяглися

Як відзначають соціологи, в порівнянні з жовтнем 2011 року громадська думка щодо вирішення "тимчасового питання" змінилася несуттєво: на 6% зменшилася кількість прихильників скасування зимового часу і на стільки ж збільшилася кількість бажаючих збереження нинішнього status quo.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, дія літнього часу в Україні скасовується 31 жовтня 2021 року о 4 (чотири) годині за київським часом.

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Він хотів би, щоб Україна залишилася на зимовому часі. При цьому він стверджує, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського Союзу.

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