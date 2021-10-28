Перехід на зимовий час: думки українців роздяглися

У жовтні 2021 року третина українців (32%) вважають правильним нічого не змінювати і залишити сезонний перехід часу. Ще чверть (26%) не визначилися зі своїм ставленням до цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group .

Решта жителів країни (42%) є прихильниками відмови від сезонного переходу часу. При цьому їх думки з приводу того, як правильно вчинити, розділилися наступним чином: 25% вважають правильним відмову від переходу на зимовий час, а 17% - відмова від переходу на літній час.

Як відзначають соціологи, в порівнянні з жовтнем 2011 року громадська думка щодо вирішення "тимчасового питання" змінилася несуттєво: на 6% зменшилася кількість прихильників скасування зимового часу і на стільки ж збільшилася кількість бажаючих збереження нинішнього status quo.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.