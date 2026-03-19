Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам из-за "угроз" Орбану

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины за якобы "угрозы" премьеру Виктору Орбану. Среди них военные и политический аналитик.

Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Орбана Гергей Гуяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24hu .

По его словам, запрет касается:

генерал-лейтенанта Григория Омельченко;

украинского военного Евгения Карася, которого Гуяш назвал лидером "неонацистской группы C14";

политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Венгерский чиновник утверждает, что трое украинцев якобы угрожали Венгрии военным нападением, а также высказывали угрозы в сторону Орбана и его семьи.

Гуяш заявил, что Омельченко угрожал "убить" венгерского премьера и "посоветовал ему подумать о своих детях и внуках".

Тизенхаузен, по его словам, обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.

Что касается Карася, то Гуяш утверждает, что "достаточным поводом" для запрета его въезда является то, что он якобы возглавляет неонацистскую группу, а также угрожает Орбану.

Что такое Шенгентская зона

Стоит отметить, что Шенгенская зона охватывает 29 стран, которые отменили пограничный контроль на внутренних границах, позволяя свободное передвижение людей, товаров и услуг.

Граждане и туристы могут путешествовать между странами-участницами без паспортного контроля.

В зону входят большинство стран ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также ассоциированные страны: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Иностранцам нужна одна общая шенгенская виза для посещения всех стран зоны, обычно до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Это означает, что из-за запрета Венгрии трое украинцев не смогут попасть и в другие 28-х стран.