Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам из-за "угроз" Орбану
Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины за якобы "угрозы" премьеру Виктору Орбану. Среди них военные и политический аналитик.
Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Орбана Гергей Гуяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24hu.
По его словам, запрет касается:
- генерал-лейтенанта Григория Омельченко;
- украинского военного Евгения Карася, которого Гуяш назвал лидером "неонацистской группы C14";
- политического аналитика Бориса Тизенхаузена.
Венгерский чиновник утверждает, что трое украинцев якобы угрожали Венгрии военным нападением, а также высказывали угрозы в сторону Орбана и его семьи.
Гуяш заявил, что Омельченко угрожал "убить" венгерского премьера и "посоветовал ему подумать о своих детях и внуках".
Тизенхаузен, по его словам, обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.
Что касается Карася, то Гуяш утверждает, что "достаточным поводом" для запрета его въезда является то, что он якобы возглавляет неонацистскую группу, а также угрожает Орбану.
Что такое Шенгентская зона
Стоит отметить, что Шенгенская зона охватывает 29 стран, которые отменили пограничный контроль на внутренних границах, позволяя свободное передвижение людей, товаров и услуг.
Граждане и туристы могут путешествовать между странами-участницами без паспортного контроля.
В зону входят большинство стран ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также ассоциированные страны: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
Иностранцам нужна одна общая шенгенская виза для посещения всех стран зоны, обычно до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Это означает, что из-за запрета Венгрии трое украинцев не смогут попасть и в другие 28-х стран.
Венгрия запретила въезд в страну "Мадяру"
Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из украинских командиров из-за ударов дронов ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". Ему также ограничили въезд в страны Шенгенской зоны.
Впоследствии выяснилось, что речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известного как "Мадяр". Эту информацию подтвердили в офисе премьер-министра Виктора Орбана.
"Мадяр" резко отреагировал на решение Будапешта, отметив, что средства, которые Венгрия платит за российскую нефть, фактически поддерживают производство ракет и дронов в РФ.