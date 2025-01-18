Игнат объяснил, почему в Киеве после сбития ракет есть серьезные разрушения
Несмотря на сбитие баллистики во время атаки России 18 января в Киеве есть серьезные разрушения. В Воздушных силах дали объяснение, почему так произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой эксклюзивный комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната.
"Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты", - рассказал он.
По словам Игната, одна из них была сбита на небольшой высоте, поэтому могут быть последствия и от взрывной волны во время боевой работы.
Особенности сбития "Искандер-М"
Как добавил военный, несмотря на сбитие, фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, они обязательно упадут на землю.
"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", - отметил представитель Воздушных сил.
Поэтому, как отметил Игнат, важно соблюдать меры безопасности.
Атака РФ на Киев
Утром, 18 января, Россия атаковала Киев баллистикой. В результате атаки возникли пожары, есть погибшие. В частности, в столице сильно пострадала Лукьяновка, здесь поврежден трубопровод, здания и авто, есть проблемы с водой.
Кроме того, из-за атаки РФ по Киеву три человека пострадали. Сейчас данные о погибших разнятся. Спасатели говорят о трех погибших, в КГВА - о четырех.
Подробнее о последствиях атаки россиян на Киев 18 января - читайте в материале РБК-Украина.
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