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Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Украина, Воскресенье 19 января 2025 18:30
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Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз на 20-24 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода на новой рабочей неделе будет достаточно однородной и теплой. Такое бывает не часто, особенно в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 20 января

Так, в понедельник, 20 января, в Украине везде буде сухо. Ночью вероятны небольшие "минусы", в зависимости от региона. Например, холоднее всего ночью будет:

  • в Запорожской, Днепропетровской и (удивительно!) в Херсонской областях, до -4 градусов;
  • на востоке, в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черкасской, Николаевской областях, до -3 градусов;
  • Во Львовской, Ровенской, местами в Николаевской и Черкасской областях, до -2.

Будут и регионы, где ночью "проскочит" и плюсовая температура. Днем "минусов" не будет. А именно:

  • "жара", до +8, +9 градусов установится в Николаевской и Одесской областях;
  • +7 градусов вероятны в Херсонской области и в Крыму;
  • +6 градусов - в Кропивницком и области.

В большинстве других областей будет в пределах +4, +5 градусов. В Киеве ночью -1..+1, днем +3...+5 градусов.

Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)

Вторник, 21 января

Во вторник, 21 января, погода будет аналогичной и также без осадков. Правда, будет теплее - и днем, и ночью. Так, ночью температура поднимется в большинстве областей до минимальных -1...+1 градусов. "Минусы" до -2, -3 градусов вероятны только:

  • местами в Николаевской области, до -3;
  • в Кировоградской, до -2 градусов.

Днем в Крыму, на Прикарпатье, в Черновицкой и в Одесской областях температура поднимется до +9 градусов. Кроме того, в Николаевской области будет до +8, а в Херсонской, Закарпатской, Львовской областях будет до +7 градусов.

Также будут регионы с максимальной температурой до +6 градусов. В большинстве же областей днем ожидается не выше +4, +5 градусов. В Киеве будет сухо, ночью -1..+1, днем +3...+5 градусов.

Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 21 января (meteo.gov.ua)

Среда, 22 января

В среду, 22 января, в Украине осадков не ожидается. В большинстве областей ночная температура будет держаться в пределах -1...+1. Правда, в Донецкой и Луганской областях не исключены снежения ночных "минусов" до -2. На юге ночью вероятны +3, +4 градусов, в зависимости от региона.

Днем температура будет невысокой, но "плюсовой". В большинстве регионов будет в пределах +4 градусов. На востоке и в части центральных областей днем будет +5, +6, а на юге и в Запорожской области, до +7 градусов.

В Киеве сухо, ночью -1..+1, днем +3...+5 градусов.

Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 22 января (meteo.gov.ua)

Четверг, 23 января

В четверг, 23 января, осадков не будет, за исключением Крыма, где все же вороятен дождь. В большинстве областей ночью будет в пределах все тех же -1...+1 градусов. На юге, востоке и в Запорожской области ночью будут достаточно высокие "плюсы", до +3, +4 градусов, в Луганской - до +2.

Днем в большинстве регионов будет в пределах +4,+5 градусов, хотя в части областей температура поднимется до рекордных +7, например:

  • на юге, в Запорожской области;
  • в Черновицкой, Львовской областях и на Прикарпатье.

В Киеве сухо, ночью -1..+1, днем +3...+5 градусов.

Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 23 января (meteo.gov.ua)

Пятница, 24 января

В пятницу, 24 января, Украину зальют дожди. Ночью температура не понизится до -1...+1 градусов, а в некоторых областях до +2.

Днем будет максимально до +8 градусов, в Крыму. Местами прогреется до +7, даже на западе, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

В Киеве дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4.

Весна посреди января. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 24 января (meteo.gov.ua)

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