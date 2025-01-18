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Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж

Киев, Суббота 18 января 2025 08:25
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Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж Фото: россияне атаковали Киев утром 18 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Россия утром 18 января атаковала Киев баллистикой. На Лукьяновке в Шевченковском районе столицы поврежден трубопровод, здания и авто.

Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России - в материале РБК-Украина ниже.

Как сообщает ГСЧС, в Шевченковском районе Киева в результате атаки РФ частично разрушены административное здание, здания бизнес-центра и магазина. В одном из зданий произошел пожар, который уже локализован.

Кроме того, в результате обстрела загорелись по меньшей мере три автомобиля. По данным спасателей, еще 10 автомобилей повреждены.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 8.20 известно о четырех погибших в Шевченковском районе. ГСЧС сообщает о трех погибших и троих раненых.

Фото: последствия "прилетов" на Лукьяновке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Лукьяновке из-за атаки России был поврежден магистральный трубопровод. Это привело к утечке воды. Вследствие этого были затоплены улицы и проезжая часть.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода. Давление в сети постепенно восстанавливается, но часть потребителей еще остается без водоснабжения.

Также в результате атаки была сильно повреждена станция метро "Лукьяновская". Был поврежден вход на станцию, выбиты окна.

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, были повреждены здания рядом с метром "Лукьяновская". В частности, речь идет о McDonald's и стоматологической клинике, которые расположены возле станции.

Удар по Киеву 18 января

В Киеве объявили воздушную тревогу в 05:50 из-за угрозы баллистики, в городе работала противовоздушная оборона.

В Шевченковском районе произошло возгорание во время вражеской атаки, поврежден трубопровод. В КГВА отметили, что в этом районе в результате атаки погиб человек, но позже количество жертв увеличилось до трех.

Кроме этого в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
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