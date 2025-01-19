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Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов

Украина, Воскресенье 19 января 2025 21:59
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Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов Фото: Дональд Трамп, избранный президент США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Избранный президент Дональд Трамп запустил свою первую криптовалюту, монету-мем под названием $TRUMP. Сейчас она уже вошла в двадцатку крупнейших криптовалют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, по состоянию на сегодня монета стоила чуть более 68 долларов и оценивалась в более 68 миллиардов долларов и стала 19-й крупнейшей криптовалютой.

Это первая криптовалюта, одобренная будущим президентом.

На веб-сайте монеты мемов сказано, что это "единственный официальный мем Трампа". Мемы-монеты, класс очень изменчивых криптовалют, часто получают свой бренд от интернет-тенденций и культурных явлений.

"Теперь вы можете получить свой кусочек истории. Этот мем Трампа чествует лидера, который не отступает, несмотря на трудности", - говорится на сайте.

По данным CoinMarketCap, его рыночная стоимость, которая базируется на 200 миллионах монет, находящихся в обращении, составляет 13 миллиардов долларов.

На веб-сайте монеты-мема сообщается, что в течение следующих трех лет будет выпущен 1 миллиард монет Трампа.

Напомним, что вчера, 18 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту - $TRUMP.

Она сразу вызвала ажиотаж среди криптоэнтузиастов. Подробнее о ней, можно узнать в материале РБК-Украина.

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