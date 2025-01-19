Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов

Избранный президент Дональд Трамп запустил свою первую криптовалюту, монету-мем под названием $TRUMP. Сейчас она уже вошла в двадцатку крупнейших криптовалют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, по состоянию на сегодня монета стоила чуть более 68 долларов и оценивалась в более 68 миллиардов долларов и стала 19-й крупнейшей криптовалютой.

Это первая криптовалюта, одобренная будущим президентом.

На веб-сайте монеты мемов сказано, что это "единственный официальный мем Трампа". Мемы-монеты, класс очень изменчивых криптовалют, часто получают свой бренд от интернет-тенденций и культурных явлений.

"Теперь вы можете получить свой кусочек истории. Этот мем Трампа чествует лидера, который не отступает, несмотря на трудности", - говорится на сайте.

По данным CoinMarketCap, его рыночная стоимость, которая базируется на 200 миллионах монет, находящихся в обращении, составляет 13 миллиардов долларов.