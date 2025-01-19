Трамп пообещал разблокировать TikTok в США, но есть условие

В понедельник избранный президент США Дональд Трамп издаст указ об отсрочке в исполнении закона о запрете TikTok в стране. Документ будет издан после инаугуруации, однако и тут есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности", - пишет Трамп. Помимо этого он описал, как видит возможность решения проблемы, чтобы соцсеть продолжила деятельность в США. Речь идет и приобретении 50% собственности Штатами. "Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", - пояснил он.