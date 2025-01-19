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ХАМАС освободил трех израильских заложников

Воскресенье 19 января 2025 17:43
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ХАМАС освободил трех израильских заложников Фото: израильской армии доставили освобожденных боевиками ХАМАС заложников (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня. Группировка в рамках сделки уже передала Красному Кресту первых трех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание отмечает, что на кадрах опубликованных в сети видно, как трое израильских заложников прибывают на площадь в центре Гази и передаются Красному Кресту. Речь идет о Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер, которые ходят самостоятельно, без посторонней помощи.

Вскоре в Армии обороны Израиля сообщили, что Красный Крест уведомил военных о передаче им трех заложников.

Военнослужащие добавили, что в настоящее время Красный Крест доставляет заложников войскам ЦАХАЛ в Газе.

Обновлено в 17:47

Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram подтвердила, что трое освобожденных заложников уже переданы силам ЦАХАЛа и Шин-бет в Газе.

"Трое освобожденных заложников в сопровождении спецназа ЦАХАЛа и сил Шин-бет возвращаются на израильскую территорию, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, в четверг 16 января, стороны переговорщики подписали в Дохе соглашение о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В пятницу и до субботы, сделку одобрил кабинет безопасности Израиля и непосредственно правительство. Теперь начиная с сегодняшнего дня, сделка между Израилем и ХАМАС вступила в силу.

Подробнее о том, почему стороны заключили соглашения и какими могут быть его последствия - читайте в материале РБК-Украина.

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