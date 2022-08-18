Росіяни намагалися провести штурми в Донецькій області, але отримали жорстку відсіч, - Генштаб

Російські окупанти здійснили кілька спроб штурму в Донецькій області. Українські військові успішно відбили всі наступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.

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