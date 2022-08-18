Новий "рекорд". РФ знову обстріляла Сумську область зі своєї території

Фото: РФ знову обстріляла Сумську область зі своєї території (t.me/DPSUk)

Ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область за добу. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.