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У Миколаєві лунають вибухи

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Миколаїв, Четвер 18 серпня 2022 13:05
У Миколаєві лунають вибухи Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві лунають вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти застосували під час обстрілів Миколаївської області новий тип ракет.

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