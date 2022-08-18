У Миколаєві лунають вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти застосували під час обстрілів Миколаївської області новий тип ракет.

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