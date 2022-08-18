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Росія перекинула три винищувачі з "Кинжалами" під Калінінград

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Росія, Четвер 18 серпня 2022 14:18
Росія перекинула три винищувачі з "Кинжалами" під Калінінград Фото: Росія перекинула три винищувачі з "Кинжалами" під Калінінград (defence-blog com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія у четвер, 18 серпня, перебазувала три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Такий крок було зроблено нібито в рамках "стратегічного стримування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, повідомляє РИА Новости.

У Міноборони РФ заявили, що, нібито, "Кинджали" невидимі та невразливі для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника.

Відомо, що це перекидання до Міноборони РФ здійснили "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".

Вказується, що МіГ-31 у вказаному районі нестимуть бойове чергування цілодобово.

Росія перекинула три винищувачі з &quot;Кинжалами&quot; під Калінінград

Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва прямо почала погрожувати Литві. У Кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії і вона не має наміру скасовувати заборону.

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