Росія перекинула три винищувачі з "Кинжалами" під Калінінград

Росія у четвер, 18 серпня, перебазувала три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Такий крок було зроблено нібито в рамках "стратегічного стримування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, повідомляє РИА Новости .

Відомо, що це перекидання до Міноборони РФ здійснили "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".

У Міноборони РФ заявили, що, нібито, "Кинджали" невидимі та невразливі для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника.

Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва прямо почала погрожувати Литві. У Кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії і вона не має наміру скасовувати заборону.

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