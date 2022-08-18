Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гуттерешем: перші подробиці

Сьогодні, 18 серпня, у Львові проходять тристоронні переговори Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Стартувала зустріч Зеленського та Ердогана

За даними телеканалу A Haber, у Львові о 14:40 розпочалися двосторонні переговори Зеленського та Ердогана.

Після них запланована тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша.

Що обговорять на тристоронніх переговорах

В Адміністрації турецького президента заявили, що за час переговорів Зеленського, Ердогана і Гутерреша будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Крім того, президенти України і Туреччини проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України і Туреччини.

Зеленський, Ердоган і Гутерреш прибули до Львова

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. Він встиг відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка.

У свою чергу український президент Володимир Зеленський прибув до Львова вранці четверга. Перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем він відвідав українських захисників у військовому госпіталі.

Останнім на тристоронні переговори прибув президент Туреччини, який вилетів з Анкари на приватному літаку о 9 ранку четверга. Він долетів до Польщі, де провів невелику зустріч з губернатором польського регіону Радославом Віатра і послом Туреччини у Варшаві Ченгізом Камілом Фиратом. Після цього турецький лідер вирушив до Львова.

Де буде проходити зустріч

Президент України Володимир Зеленський прийме Ердогана і Гутерреша в Палаці Потоцьких у центрі Львова.

Очікується, що після тристоронньої зустрічі Ердоган, Зеленський і Гутерреш проведуть спільну прес-конференцію.

Ердоган може запропонувати переговори з Путіним

Турецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що під час переговорів президент Туреччини може запропонувати Володимиру Зеленському провести зустріч з російським лідерів Володимиром Путіним. При цьому Ердоган нібито наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню, щоб провести мирні переговори.