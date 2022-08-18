У Криму спрацювала система ППО: що відомо

У четвер, 18 липня, в тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту спрацювала система ППО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявив "радник глави Криму" Олег Крючков.

"Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста і Кримського мосту немає", - заявив Крючков.

Також, за непідтвердженою інформацією, яку розповсюджують місцеві Telegram-канали, вибухи пролунали і в районі аеродрому Бельбек.

Аеропорт Бельбек на мапі (скріншот)

Оновлено 22:05

За інформацією ФКУ Упрдор "Тамань", рух по Кримському мосту 18 серпня ввечері здійснюється в штатному режимі.

При цьому місцеві Telegram-канали стверджують, що над півостровом в результаті роботи ППО був збитий безпілотник.

Оновлено 22:30

Місцеві жителі також повідомляють про чотири вибухи в Любимівці, яка знаходиться біля аеродрому Бельбек. За їхніми словами, зараз там працює ППО.

При цьому очевидці зазначають, що після вибухів почалася сирену і машини МНС попрямували у бік аеродрому.

Оновлено 22:50

За інформацією "Крим.Реалії", перший вибух у районі аеродрому почули о 22:30, а другий - о 22:35. Місцеві жителі розповіли також про звуки стрілянини.

Оновлено 23:00

"Губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у себе в Telegram написав, що в районі аеропорту Бельбек був збитий безпілотник. При цьому "жодних пошкоджень немає і ніхто не постраждав".