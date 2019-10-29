Переговори щодо газу та умови Путіна: новини за 28 жовтня

В Брюсселі пройшли тристоронні переговори щодо газу, у Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі, до добровольців в Золотому приїжджала поліція. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 28 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Тристоронні переговори щодо газу: подробиці

В Брюсселі пройшли тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. Новий контракт по транзиту російського газу в Європейський союз через Україну повинен бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи України (ГТС). Контракт повинен бути довгостроковим і значного обсягу.

У Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський повинен забезпечити виконання наказів добровольцями на Донбасі, які виступають проти розведення сил, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляють російські ЗМІ. За словами Пєскова, російська влада "з великою увагою" стежила за візитом Зеленського до Золотого Луганської області. "Деякі діалоги, які мали місце, на весь зріст висвітлили ті проблеми, які є, показали першоджерело цих проблем... ", - заявив Пєсков.

До добровольців в Золотому приїжджала поліція

До представників "Національного корпусу" в Золотому Луганській області вранці 28 жовтня приїхала поліція. Як повідомляють в пабліках добровольців у Telegram, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини і особисті речі бійців.

Поліція Луганської області пояснила сьогоднішній рейд до добровольців профілактичними роботами.

Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Указом від 28 жовтня Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку.

Корчак оголосили підозру

Антикорупційні органи оголосили підозру колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Екс-главу НАЗК підозрюють в недостовірному декларуванні. Повідомляється, що в декларації за 2016 рік вона не вказала автомобіль, який знаходився в постійному користуванні і був придбаний близькою їй особою за 544 тис. гривень.

Помер легендарний дисидент Володимир Буковський

Помер Володимир Буковський, відомий письменник і дисидент, який відкрито ненавидів Путіна. Його не стало в неділю, 27 жовтня, на 77-му році життя. На офіційному сайті письменника сказано, що він помер від зупинки серця в лікарні Кембриджа. Буковський був широко відомий, як учасник дисидентського руху в СРСР.

Курдські сили заявили про ліквідацію наступника лідера ІГІЛ

У понеділок, 28 жовтня, сирійські курдські сили заявили про ліквідацію наступника лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Курдські сили заявили, що після операції США з ліквідації аль-Багдаді в Сирії, яка відбулася напедедодні, вони зробили ще один напад на бойовиків ІДІЛ, в ході якого було вбито наступника лідера цієї терористичної організації.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився на відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) до 31 січня 2020 року. У листі до чиновників ЄС він сказав, що це "небажане продовження". Закликаючи ЄС виключити будь-яке подальше продовження, він сказав, що є час ратифікувати його угоду про Brexit, але він побоюється, що нинішній парламент ніколи не зробить цього "до тих пір, поки у нього є можливість подальшої відстрочки".

Раніше Євросоюз погодився відтермінувати Brexit до 31 січня.