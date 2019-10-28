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Курдські сили заявили про ліквідацію наступника аль-Багдаді

Новини » В світі    28.10.2019 - 18:30
Курдські сили заявили про ліквідацію наступника аль-Багдаді
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також вони посилили охорону у в'язницях, де відбувають покарання терористи ІДІЛ

У понеділок, 28 жовтня, сирійські курдські сили заявили про ліквідацію наступника лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Курдські сили заявили, що після операції США з ліквідації аль-Багдаді в Сирії, вони зробили ще один напад на бойовиків ІДІЛ, в ході якого було вбито наступника лідера цієї терористичної організації.

Крім того, курдські сили повідомили, що підвищують безпеку в тюрмах, де містяться десятки тисяч бойовиків і прихильників "Ісламської держави".

Офіційні особи США поки не робили заяв стосовно цієї інформації.

Раніше видання Newsweek з посиланням на джерела повідомило, що терористи ІДІЛ призначили нового лідера їх угруповання. Новим лідером ІДІЛ став Абдулла Кардаш, який також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари. Зазначалося, що аль-Багдаді призначив його своїм наступником ще в серпні.

Також повідомлялося, що очолити ІДІЛ терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауі і Абу Осман аль-Фарансі.

Нагадаємо, США провели спецоперацію з ліквідації аль-Багдаді у суботу, 26 жовтня, у сирійському місті Ідліб. Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції були знищені багато спільників аль-Багдаді, а американські військові не постраждали.

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