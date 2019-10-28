До добровольців в Золотому приїжджала поліція

Передбачається, що "Нацкорпус" спробують вивести з Золотого
До представників "Національного корпусу" в Золотому Луганській області вранці 28 жовтня приїхала поліція. Про це у Facebook повідомив журналіст Макс Левін.
За його словами, сьогодні поліція нібито збирається "виселяти" добровольців з Золотого. Він також зазначив, що правоохоронці приїхали під приводом перевірити його авто, після чого поїхали.
Як повідомляють в пабліках добровольців у Telegram, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини і особисті речі бійців.
"На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство", - йдеться в повідомленні.
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