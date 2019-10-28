До добровольців в Золотому приїжджала поліція

Фото: волонтери у Золотому (facebook.com/people/Sashulya-Lisova)

Передбачається, що "Нацкорпус" спробують вивести з Золотого

До представників "Національного корпусу" в Золотому Луганській області вранці 28 жовтня приїхала поліція. Про це у Facebook повідомив журналіст Макс Левін.

За його словами, сьогодні поліція нібито збирається "виселяти" добровольців з Золотого. Він також зазначив, що правоохоронці приїхали під приводом перевірити його авто, після чого поїхали.

Як повідомляють в пабліках добровольців у Telegram, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини і особисті речі бійців.

"На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство", - йдеться в повідомленні.

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