ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон погодився на відстрочку Brexit

Новини » В світі    28.10.2019 - 21:21
Джонсон погодився на відстрочку Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Він сказав, що це "небажане продовження"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився на відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У листі до чиновників ЄС він сказав, що це "небажане продовження".

Закликаючи ЄС виключити будь-яке подальше продовження, він сказав, що є час ратифікувати його угоду про Brexit, але він побоюється, що нинішній парламент ніколи не зробить цього "до тих пір, поки у нього є можливість подальшої відстрочки".

Це означає, що Великобританія не покине ЄС у четвер, незважаючи на неодноразові обіцянки Джонсона, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в "будь-якому випадку".

Крім того, британський прем'єр зазначив, що і далі буде прагнути проведення дострокових виборів у грудні, щоб новий парламент зміг вирішити питання Brexit.

Також він заявив, що продовження Brexit негативно вплине на відносини між Британією та ЄС.

Нагадаємо, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Євроради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

Також РБК-Україна писало, британська опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори 12 грудня.

У Британії призупинили випуск монет, присвячених Brexit Юнкер шкодує, що прийняв прохання Кемерона не висловлюватися про Brexit в 2016
Новини України BrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся