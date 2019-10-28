Джонсон погодився на відстрочку Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Він сказав, що це "небажане продовження"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився на відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У листі до чиновників ЄС він сказав, що це "небажане продовження".

Закликаючи ЄС виключити будь-яке подальше продовження, він сказав, що є час ратифікувати його угоду про Brexit, але він побоюється, що нинішній парламент ніколи не зробить цього "до тих пір, поки у нього є можливість подальшої відстрочки".

Це означає, що Великобританія не покине ЄС у четвер, незважаючи на неодноразові обіцянки Джонсона, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в "будь-якому випадку".

Крім того, британський прем'єр зазначив, що і далі буде прагнути проведення дострокових виборів у грудні, щоб новий парламент зміг вирішити питання Brexit.

Також він заявив, що продовження Brexit негативно вплине на відносини між Британією та ЄС.

Нагадаємо, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Євроради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

Також РБК-Україна писало, британська опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори 12 грудня.