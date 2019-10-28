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У Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі

Новини » Політика    28.10.2019 - 13:28
У Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Від Зеленського вимагають змусити добровольців "виконувати накази"

Президент України Володимир Зеленський повинен забезпечити виконання наказів з боку добровольців на Донбасі, які виступають проти розведення сил. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, російська влада "з великою увагою" стежила за візитом Зеленського до Золотого Луганської області.

"Деякі діалоги, які мали місце, на весь зріст висвітлили ті проблеми, які є, показали першоджерело цих проблем... По мірі того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, тоді вже можна говорити про підготовку до розведення, що в свою чергу є важливою складовою частиною підготовки до проведення саміту (в нормандському форматі, - ред)", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, на минулих вихідних Зеленський відвідав зону бойових дій, де, зокрема, зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі.

Після візиту президента в Золоте приїхала поліція і спробувала обшукати автомобілі добровольців. Напередодні в штабі ООС заявили про їх роззброєння.

Зеленський відвідав добровольців в Золотому
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСамітНормандська четвірка
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