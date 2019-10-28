Євросоюз погодився відтермінувати Brexit до 31 січня

Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Відстрочка включає можливість дострокового виходу Британії з ЄС

Європейський союз погодився продовжити термін дії Brexit до 31 січня 2020 року. Про це заявив голова Євроради Дональд Туск, передає ВВС.

Туск додав, що Британія може вийти з Євросоюзу до строку, якщо угода буде схвалена парламентом.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС повинні прийняти відповідне рішення щодо Brexit, якщо британський парламент проголосує за проведення дострокових виборів 12 грудня. При цьому відстрочка буде включати можливість дострокового виходу з Британії з ЄС.

Нагадаємо, 25 жовтня ЄС не змогли прийняти рішення про надання відстрочки по Brexit. Повідомлялося, що Франція була проти надання тримісячної відстрочки і попросила Британію пояснити необхідність відстрочки по Brexit.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська опозиція підтримала рішення про проведення дострокових виборів. зокрема, лідери Шотландської національної партії і лібералів у листі глави Євроради Дональду Туску закликали ЄС продовжити термін Brexit і заявили, що нові вибори можуть стати "виходом із глухого кута". Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе Британії вийти зі складу ЄС.