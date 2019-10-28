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Терористи ІДІЛ призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 04:19
Терористи ІДІЛ призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді
Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Свого наступника аль-Багдаді призначив у серпні

Терористичне угрупування "Ісламська держава" призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді після оголошення з боку США про ліквідацію руководиля. Про це повідомляє видання Newsweek.

Посилаючись на свої джерела в регіональній розвідці, а також на близьке до бойовиків агентство Amaq, відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари.

Повідомляється, що аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником у серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була символічною.

"Він не брав участь ні в операціях, ні в повсякденних справах. Все, що робив Багдаді, це казав "так" або "ні" - не плануючи", - цитує Newsweek слова свого джерела.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив американський президент Дональд Трамп.

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