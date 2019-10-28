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У поліції пояснили рейд до добровольців у Золотому

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 13:46
У поліції пояснили рейд до добровольців у Золотому
Фото: поліція у Золотому (facebook.com/UA.National.Police)

Поліція проводить профілактику в Золотомуі Катеринівці

Поліція Луганської області пояснила сьогоднішній рейд до добровольців у Золотому профілактичними роботами. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції Facebook.

У поліції підкреслили, що правоохоронці продовжують нести службу в Золотому-4 і Катеринівці.

"Зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення безпеки місцевих мешканців та проведення профілактичної роботи, в тому числі щодо дотримання правил проїзду блокпостів", - додали в НПУ.

Фото: поліція у Золотому (facebook.com/UA.National.Police)

Зазначимо, сьогодні до представників "Національного корпусу" в Золотому приїжджала поліція. Зокрема, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини та особисті речі бійців, після чого поїхали.

Нагадаємо, на вихідних президент Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, де, зокрема, зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі. Після його візиту добровольців роззброїли.

Крім того, сьогодні в Кремлі назвали нову умову для проведення саміту "нормандської четвірки". На цей раз від Зеленського вимагають, щоб добровольці в Золотому виконували його накази.

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Новини України полициядобровольцыЗолотое
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