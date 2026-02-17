Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России

Главное:

Третий раунд проходит в Женеве (Швейцария) и продлится и завтра.

Впервые встреча между сторонами в Европе с начала полномасштабной войны.

РФ заявила, что повестка дня будет включать вопросы территорий.

Украина планирует поднять энергетическое перемирие и гуманитарные вопросы.

Состав делегации Украины: Умеров, Буданов, Скибицкий, Кислица, Гнатов, Арахамия.

США представляют Уиткофф, Кушнер, Дрисколл.

РФ понизила статус делегации, ее возглавил "историк" Мединский (ранее был ГРУшник Костюков).

Трамп накануне усилил давление, заявив, что Украине "стоит скорее садиться за стол переговоров".

Перед переговорами РФ осуществила массированный удар по энергетике Украины.

Это первая такая встреча на европейской площадке с начала полномасштабной войны РФ против Украины. До этого трехсторонние переговоры проходили в Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Переговоры в Женеве состоятся во второй половине дня, пишет CNN. Между тем российские пропагандистские СМИ пишут, что начало запланировано на 13:00 (по киевскому времени).

Зато пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сказала журналистам, что встреча ориентировочно начнется в обеденное время.

Что будут обсуждать в Женеве

Российская сторона заявила, что на этот раз повестка дня "будет шире", чем во время предыдущего раунда в Абу-Даби. В частности, Кремль анонсировал обсуждение территориального вопроса.

Украина, со своей стороны, планирует поднять тему энергетического перемирия. Также украинская сторона ожидает результатов по гуманитарным вопросам.

Состав делегаций

Украина:

секретарь СНБО Рустем Умеров ;

; руководитель ОП Кирилл Буданов ;

; заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий ;

; заместитель председателя ОП Сергей Кислица ;

; начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинская делегация прибыла в Женеву еще накануне вечером.

США

Американскую сторону будут представлять зять Трампа Джаред Кушнер, специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф и министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл;

По имеющейся информации, они прибыли в Женеву для участия в переговорах сегодня утром.

Россия

На этот раз Россия понизила статус делегации. Возглавил ее помощник российского диктатора и его идеолог Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в прошлом году в Стамбуле. Хотя перед этим в Абу-Даби делегация РФ была под руководством начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Самолет с российской делегацией утром во вторник приземлился в Швейцарии.

Россияне, что в состав их делегации войдут не менее 15 человек. Кроме Мединского и Костюкова, в ней заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, известный поддержкой жесткой линии Кремля. Он уже начал вбрасывать тезисы о "внешнем управлении" Украиной под эгидой ООН.

Politico пишет, что среди делегатов представитель ГРУ Александр Зорин, который участвовал в переговорах по "Азовстали" в 2022 году.

Среди вероятных участников называли и Елену Подобреевскую (подчиненную Мединского) и Алексея Полищука (представителя МИД РФ).

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву.

Давление Трампа

Накануне переговоров в Женеве президент США Дональд Трамп усилил давление на Киев, заявив, что "Украине лучше сесть за стол переговоров как можно быстрее".

"Это важные переговоры, это будет очень легко, посмотрите, Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю. Мы в таком положении - мы хотим, чтобы они пришли", - сказал он журналистам на борту своего самолета Air Force One.

Удар РФ накануне переговоров

Перед встречей в Женеве россияне нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и дронами в ночь на 17 февраля. Основные цели - энергетическая и гражданская инфраструктура.

Украинский МИД обратил внимание, что это и показывает степень пренебрежения России к мирным усилиям. Президент Владимир Зеленский призвал к большему давлению на страну-агрессора.

Как известно, этой ночью враг выпустил 29 ракет и 396 дронов. И хотя большинство целей ПВО удалось перехватить, все же есть прилеты. Под ударом были Одесса, Днепр и запад Украины. Среди 9 раненых есть дети. Атакована одесская ТЭС, обычные жилые дома.

Больше о последствиях атаки - читайте в отдельном материале РБК-Украина.