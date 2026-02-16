"Рюриковичи" вместо компромиссов: кого Кремль отправил в Женеву договариваться за Донбасс
Вместо разговоров о мониторинге перемирия – лекции о Рюриковичах? Перед завтрашними переговорами в Женеве Россия изменила состав своей делегации, которую снова возглавит помощник Путина Владимир Мединский.
РБК-Украина рассказывает о том, чего ждать от Мединского, и кто еще входит в российскую переговорную команду.
Главное:
- Ключевые изменения: больше гражданских, военных – меньше;
- Владимир Мединский: уроженец Черкасской области и помощник Путина снова стал главой делегации вместо адмирала-разведчика Костюкова;
- Михаил Галузин: карьерный дипломат, уполномоченный Кремлем озвучивать условия "внешнего управления" Украиной
- Игорь Костюков: адмирал и начальник военной разведки смещен на второй план.
Кто входит в российскую делегацию (инфографика РБК-Украина)
Кто такой Владимир Мединский
Уже был главой российской делегации во время попытки переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года. Также вел переговоры от России в мае прошлого года в Турции.
В 2025 году Мединский преимущественно читал лекции об исторических претензиях России на украинские территории, еще начиная со времен князя Рюрика. Собственно, это было свидетельством, что РФ не стремится к конструктивным переговорам. Поэтому, кроме обменов пленными, переговоры заканчивались без результата.
Мединский имеет украинские корни. Он родился в городе Смела Черкасской области. В 90-х годах занимался рекламным бизнесом. В 2003-2011 годах был депутатом Государственной думы от путинской партии "Единая Россия".
Тогда же получил имидж идеолога режима. В частности, Мединский написал трехтомник "Мифы о России", где развенчивал якобы негативные стереотипы относительно РФ. В 2012-2020 годах был министром культуры России.
После отставки стал помощником Путина и председателем Российского военно-исторического общества.
Кто такой Михаил Галузин
Карьерный дипломат – более 40 лет работает в структуре МИД. Галузин ранее занимался азиатским направлением. По образованию японист, поэтому большая часть карьеры связана именно с Токио. Галузин был послом России в Японии и Индонезии.
Однако после 2022 года начал курировать отношения со странами постсоветского пространства. На этом направлении заменил Андрея Руденко. В то же время Руденко перешел на азиатское направление, которое ранее вел Галузин. Поэтому в данном случае речь идет о привычной для российского МИДа ротации.
Участвовал в переговорах в Турции (май прошлого года) и Абу-Даби (январь-февраль этого года).
Галузин – один из немногих, кто уполномочен публично комментировать позицию Кремля относительно переговоров. Так, 15 февраля в интервью агентству ТАСС заявил, что Москва якобы готова гарантировать "тишину" в день выборов в Украине, если Киев решит провести голосование. В то же время он отметил, что Россия готова обсуждать с США и другими странами вопрос временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.
Кто такой Игорь Костюков
Начальник российской военной разведки – Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).
Получил высшее военно-морское образование, а затем окончил Военно-дипломатическую академию Советской армии.
Много лет работал в структуре ГРУ, однако публично о его службе известно мало. В 2004 году занимал должность военного атташе посольства РФ в Греции. С 2016 года – первый заместитель главы ГУ. Когда же его начальник умер "после тяжелой и продолжительной болезни", Костюков возглавил ведомство.
Костюков стал первым в истории руководителем военной разведки с военно-морским бэкграундом и был повышен до ранга адмирала в 2019 году.
В 2017 году получил звание "Герой России" за участие в военных операциях в Сирии. Костюков находится под международными санкциями. США внесли его в списки за вмешательство в выборы президента в 2016 году, а ЕС и Великобритания – за причастность к кибератаке на Бундестаг в 2015 году и отравление российского беглеца Сергея Скрипаля "Новичком" в 2018-м.
В Украине Костюков официально признан военным преступником и внесен в базу "Миротворец" как организатор российской агрессии.
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на этот раз в российскую делегацию включили больше гражданских специалистов. Их полный список непубличный, однако, судя по прошлым раундам под руководством Мединского, с высокой вероятностью на переговорах будут еще два ключевых лица: Алексей Полищук и Елена Подобреевская.
Кто такой Алексей Полищук
Профессиональный дипломат. В 2017-2019 годах был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества. Там Полищук отвечал за отношения с ОБСЕ, Советом Европы и другими европейскими структурами.
Затем возглавил Второй департамент стран СНГ, который отвечает за отношения с Беларусью, Молдовой, Украиной. Как и Галузин, был членом российской делегации на переговорах с Украиной в Турции.
Активно продвигает нарратив об "историческом единстве" россиян и украинцев, обосновывает действия РФ в войне. Заявлял о готовности к переговорам только при условии выполнения "ключевых требований" России.
Кто такая Елена Подобреевская
Является непосредственной подчиненной Владимира Мединского в администрации Путина.
Елена Подобреевская занимает должность заместителя начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере. Это управление было создано в 2024 году специально для усиления идеологического контроля в условиях войны. До перехода в администрацию президента работала в аппарате правительства РФ.
Как и ее начальник, участвовала в майских встречах в Турции в прошлом году. Подобреевская специализируется на вопросах культуры, образования и исторической памяти. В рамках переговоров она отвечает за разработку требований РФ по таким вопросам, как изменения в образовательных программах и статус русского языка.
Что означают изменения в составе делегации
Официально возвращение Мединского в переговоры связано с расширением тематики переговоров.
"На этот раз планируется обсудить более широкий круг вопросов, включая основные вопросы по территориям и все остальное, что связано с нашими требованиями", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Однако настоящие мотивы Кремля другие, сказала РБК-Украина эксперт Института трансформации Северной Евразии Ирина Павленко.
Российская делегация. Вторая справа - Елена Подобреевская (фото: Getty images)
"Во-первых, сама по себе постоянная смена состава делегаций – это одна из технологий, известных для затягивания самого переговорного процесса. Плюс Мединский, как человек менее конкретный, то есть не военный, больше пригоден к реализации затягивания переговорного процесса", – сказала Павленко.
Читайте также: Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Виткоффом и Кушнером: обсудили Женеву
При этом взгляды Мединского в данном случае играют второстепенную роль. В конце концов, они мало чем отличаются от шовинистических позиций российских военных. Ключевой же является его работа в администрации российского диктатора.
"Мединский ходит на работу в Кремль и ближе к политике. А то, что он маразматик и шовинист – ну, извините, российские военные такие же по менталитету. То есть здесь смысл не меняется", – подчеркнула Павленко.
В то же время сохранение в российской делегации Костюкова в значительной степени может быть связано со стремлением Кремля не идти на обострение с США.
"То, что Костюкова сохраняют в составе делегации, могло быть в том числе реакцией на пожелания американской стороны, которая не хотела бы, чтобы российская делегация полностью обновлялась каждый месяц. То есть сохраняется иллюзия какой-то преемственности", – подытожила эксперт.
Вопрос-ответ (FAQ)
– Кто возглавляет российскую делегацию на переговорах в Женеве?
Российскую переговорную группу снова возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Возвращение гражданского "идеолога" вместо военного сигнализирует о переходе Кремля от технических вопросов безопасности к политическому торгу за территории.
– Почему Россия сменила главу делегации с Игоря Костюкова на Владимира Мединского?
Официально Москва объясняет это расширением тем переговоров, которые теперь включают статус территорий и идеологические требования. По мнению эксперта Ирины Павленко, такая ротация является технологией для затягивания процесса, поскольку Мединский фокусируется на исторических претензиях, а не на конкретных решениях.
– Какую роль в переговорах играет начальник ГУ Игорь Костюков?
Адмирал Костюков остается в составе делегации как главный представитель силового блока. Его присутствие обеспечивает иллюзию "преемственности" диалога для американской стороны и позволяет РФ параллельно вести закрытые консультации по военным линиям разграничения.
– Какие полномочия имеет Михаил Галузин на переговорных раундах в Женеве?
Заместитель министра иностранных дел РФ отвечает за дипломатическое оформление требований Кремля. В частности, он уполномочен обсуждать с США и другими посредниками условия введения "внешнего управления" Украиной под эгидой международных организаций.
При написании материала использовались официальные документы с сайта Кремля, публикации Reuters, CNN, ТАСС.