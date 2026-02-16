"Рюриковичи" вместо компромиссов: кого Кремль отправил в Женеву договариваться за Донбасс

Вместо разговоров о мониторинге перемирия – лекции о Рюриковичах? Перед завтрашними переговорами в Женеве Россия изменила состав своей делегации, которую снова возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Главное:

Ключевые изменения: больше гражданских, военных – меньше;

больше гражданских, военных – меньше; Владимир Мединский: уроженец Черкасской области и помощник Путина снова стал главой делегации вместо адмирала-разведчика Костюкова;

уроженец Черкасской области и помощник Путина снова стал главой делегации вместо адмирала-разведчика Костюкова; Михаил Галузин: карьерный дипломат, уполномоченный Кремлем озвучивать условия "внешнего управления" Украиной

карьерный дипломат, уполномоченный Кремлем озвучивать условия "внешнего управления" Украиной Игорь Костюков: адмирал и начальник военной разведки смещен на второй план.

Кто входит в российскую делегацию (инфографика РБК-Украина)

Кто такой Владимир Мединский

Уже был главой российской делегации во время попытки переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года. Также вел переговоры от России в мае прошлого года в Турции.

В 2025 году Мединский преимущественно читал лекции об исторических претензиях России на украинские территории, еще начиная со времен князя Рюрика. Собственно, это было свидетельством, что РФ не стремится к конструктивным переговорам. Поэтому, кроме обменов пленными, переговоры заканчивались без результата.

Мединский имеет украинские корни. Он родился в городе Смела Черкасской области. В 90-х годах занимался рекламным бизнесом. В 2003-2011 годах был депутатом Государственной думы от путинской партии "Единая Россия".

Тогда же получил имидж идеолога режима. В частности, Мединский написал трехтомник "Мифы о России", где развенчивал якобы негативные стереотипы относительно РФ. В 2012-2020 годах был министром культуры России.

После отставки стал помощником Путина и председателем Российского военно-исторического общества.

Кто такой Михаил Галузин

Карьерный дипломат – более 40 лет работает в структуре МИД. Галузин ранее занимался азиатским направлением. По образованию японист, поэтому большая часть карьеры связана именно с Токио. Галузин был послом России в Японии и Индонезии.

Однако после 2022 года начал курировать отношения со странами постсоветского пространства. На этом направлении заменил Андрея Руденко. В то же время Руденко перешел на азиатское направление, которое ранее вел Галузин. Поэтому в данном случае речь идет о привычной для российского МИДа ротации.

Участвовал в переговорах в Турции (май прошлого года) и Абу-Даби (январь-февраль этого года).

Галузин – один из немногих, кто уполномочен публично комментировать позицию Кремля относительно переговоров. Так, 15 февраля в интервью агентству ТАСС заявил, что Москва якобы готова гарантировать "тишину" в день выборов в Украине, если Киев решит провести голосование. В то же время он отметил, что Россия готова обсуждать с США и другими странами вопрос временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.

Кто такой Игорь Костюков

Начальник российской военной разведки – Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).

Получил высшее военно-морское образование, а затем окончил Военно-дипломатическую академию Советской армии.

Много лет работал в структуре ГРУ, однако публично о его службе известно мало. В 2004 году занимал должность военного атташе посольства РФ в Греции. С 2016 года – первый заместитель главы ГУ. Когда же его начальник умер "после тяжелой и продолжительной болезни", Костюков возглавил ведомство.

Костюков стал первым в истории руководителем военной разведки с военно-морским бэкграундом и был повышен до ранга адмирала в 2019 году.

В 2017 году получил звание "Герой России" за участие в военных операциях в Сирии. Костюков находится под международными санкциями. США внесли его в списки за вмешательство в выборы президента в 2016 году, а ЕС и Великобритания – за причастность к кибератаке на Бундестаг в 2015 году и отравление российского беглеца Сергея Скрипаля "Новичком" в 2018-м.

В Украине Костюков официально признан военным преступником и внесен в базу "Миротворец" как организатор российской агрессии.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на этот раз в российскую делегацию включили больше гражданских специалистов. Их полный список непубличный, однако, судя по прошлым раундам под руководством Мединского, с высокой вероятностью на переговорах будут еще два ключевых лица: Алексей Полищук и Елена Подобреевская.

Кто такой Алексей Полищук

Профессиональный дипломат. В 2017-2019 годах был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества. Там Полищук отвечал за отношения с ОБСЕ, Советом Европы и другими европейскими структурами.

Затем возглавил Второй департамент стран СНГ, который отвечает за отношения с Беларусью, Молдовой, Украиной. Как и Галузин, был членом российской делегации на переговорах с Украиной в Турции.

Активно продвигает нарратив об "историческом единстве" россиян и украинцев, обосновывает действия РФ в войне. Заявлял о готовности к переговорам только при условии выполнения "ключевых требований" России.

Кто такая Елена Подобреевская

Является непосредственной подчиненной Владимира Мединского в администрации Путина.

Елена Подобреевская занимает должность заместителя начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере. Это управление было создано в 2024 году специально для усиления идеологического контроля в условиях войны. До перехода в администрацию президента работала в аппарате правительства РФ.

Как и ее начальник, участвовала в майских встречах в Турции в прошлом году. Подобреевская специализируется на вопросах культуры, образования и исторической памяти. В рамках переговоров она отвечает за разработку требований РФ по таким вопросам, как изменения в образовательных программах и статус русского языка.

Что означают изменения в составе делегации

Официально возвращение Мединского в переговоры связано с расширением тематики переговоров.

"На этот раз планируется обсудить более широкий круг вопросов, включая основные вопросы по территориям и все остальное, что связано с нашими требованиями", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Однако настоящие мотивы Кремля другие, сказала РБК-Украина эксперт Института трансформации Северной Евразии Ирина Павленко.

Российская делегация. Вторая справа - Елена Подобреевская (фото: Getty images)

"Во-первых, сама по себе постоянная смена состава делегаций – это одна из технологий, известных для затягивания самого переговорного процесса. Плюс Мединский, как человек менее конкретный, то есть не военный, больше пригоден к реализации затягивания переговорного процесса", – сказала Павленко.

При этом взгляды Мединского в данном случае играют второстепенную роль. В конце концов, они мало чем отличаются от шовинистических позиций российских военных. Ключевой же является его работа в администрации российского диктатора.

"Мединский ходит на работу в Кремль и ближе к политике. А то, что он маразматик и шовинист – ну, извините, российские военные такие же по менталитету. То есть здесь смысл не меняется", – подчеркнула Павленко.

В то же время сохранение в российской делегации Костюкова в значительной степени может быть связано со стремлением Кремля не идти на обострение с США.

"То, что Костюкова сохраняют в составе делегации, могло быть в том числе реакцией на пожелания американской стороны, которая не хотела бы, чтобы российская делегация полностью обновлялась каждый месяц. То есть сохраняется иллюзия какой-то преемственности", – подытожила эксперт.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Кто возглавляет российскую делегацию на переговорах в Женеве?

Российскую переговорную группу снова возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Возвращение гражданского "идеолога" вместо военного сигнализирует о переходе Кремля от технических вопросов безопасности к политическому торгу за территории.

– Почему Россия сменила главу делегации с Игоря Костюкова на Владимира Мединского?

Официально Москва объясняет это расширением тем переговоров, которые теперь включают статус территорий и идеологические требования. По мнению эксперта Ирины Павленко, такая ротация является технологией для затягивания процесса, поскольку Мединский фокусируется на исторических претензиях, а не на конкретных решениях.

– Какую роль в переговорах играет начальник ГУ Игорь Костюков?

Адмирал Костюков остается в составе делегации как главный представитель силового блока. Его присутствие обеспечивает иллюзию "преемственности" диалога для американской стороны и позволяет РФ параллельно вести закрытые консультации по военным линиям разграничения.

– Какие полномочия имеет Михаил Галузин на переговорных раундах в Женеве?

Заместитель министра иностранных дел РФ отвечает за дипломатическое оформление требований Кремля. В частности, он уполномочен обсуждать с США и другими посредниками условия введения "внешнего управления" Украиной под эгидой международных организаций.