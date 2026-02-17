Переговори у Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії

Головне:

Третій раунд проходить у Женеві (Швейцарія) та триватиме й завтра.

Вперше зустріч між сторонами у Європі від початку повномасштабної війни.

РФ заявила, що порядок денний включатиме питання територій.

Україна планує порушити енергетичне перемир’я та гуманітарні питання.

Склад делегації України: Умєров, Буданов, Скібіцький, Кислиця, Гнатов, Арахамія.

США представляють Віткофф, Кушнер, Дрісколл.

РФ понизила статус делегації, її очолив "історик" Мединський (раніше був ГРУшник Костюков).

Трамп напередодні посилив тиск, заявивши, що Україні "варто швидше сідати за стіл переговорів.

Перед переговорами РФ здійснила масований удар по енергетиці України.

11:30

За даними прокремлівських медіаресурсів, на зустрічі між Україною, США та РФ обговорюватимуть територіальні, військові, політичні, економічні питання, а також "різні аспекти безпеки".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "сьогодні очікувати офіційних результатів не варто", оскільки переговори триватимуть і завтра.

10:42

Це перша така зустріч на європейському майданчику з початку повномасштабної війни РФ проти України. До цього тристоронні перемовини проходили в Туреччині, Саудівській Аравії та ОАЕ.

Переговори в Женеві відбудуться в другій половині дня, пише CNN. Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що початок запланований на 13:00 (за київським часом).

Натомість речниця секретаря РНБО Діана Давітян сказала журналістам, що зустріч орієнтовно почнеться в обідній час.

Що обговорюватимуть у Женеві

Російська сторона заявила, що цього разу порядок денний "буде ширшим", ніж під час попереднього раунду в Абу-Дабі. Зокрема, Кремль анонсував обговорення територіального питання.

Україна, зі свого боку, планує порушити тему енергетичного перемир’я. Також українська сторона очікує результатів з гуманітарних питань.

Склад делегацій

Україна:

секретар РНБО Рустем Умєров ;

; керівник ОП Кирило Буданов ;

; заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький ;

; заступник голови ОП Сергій Кислиця ;

; начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов ;

; голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Українська делегація прибула до Женеви ще напередодні ввечері.

США

Американську сторону представлятимуть зять Трампа Джаред Кушнер, спеціальний посланець глави Білого дому Стів Віткофф та міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл;

За наявною інформацією, вони прибули до Женеви для участі у переговорах сьогодні вранці.

Росія

Цього разу Росія понизила статус делегації. Очолив її помічник російського диктатора та його ідеолог Володимир Мединський, який уже брав участь у перемовинах минулого року в Стамбулі. Хоча перед цим в Абу-Дабі делегація РФ була під керівництвом начальника ГРУ Ігоря Костюкова.

Літак із російською делегацією вранці у вівторок приземлився у Швейцарії.

Росіяни, що до складу їх делегації увійдуть щонайменше 15 осіб. Окрім Мединського та Костюкова, в ній заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, відомий підтримкою жорсткої лінії Кремля. Він вже почав вкидати тези про "зовнішнє управління" Україною під егідою ООН.

Politico пише, що серед делегатів представник ГРУ Олександр Зорін, який брав участь у переговорах щодо "Азовсталі" у 2022 році.

Серед імовірних учасників називали і Олену Подобрєєвську (підлеглу Мединського) та Олексія Поліщука (представника МЗС РФ).

Спецпредствник Кремля Кирило Дмитрієв також прибув до Женеви.

Тиск Трампа

Напередодні переговорів у Женеві президент США Дональд Трамп посилив тиск на Київ, заявивши, що "Україні краще сісти за стіл переговорів якнайшвидше".

"Це важливі переговори, це буде дуже легко, подивіться, Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми в такому становищі - ми хочемо, щоб вони прийшли", - сказав він журналістам на борту свого літака Air Force One.

Удар РФ напередодні перемовин

Перед зустріччю в Женеві росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами та дронами в ніч на 17 лютого. Основні цілі - енергетична та цивільна інфраструктура.

Українське МЗС звернуло увагу, що це і показує ступінь зневаги Росії до мирних зусиль. Президент Володимир Зеленський закликав до більшого тиску на країну-агресора.

Як відомо, цієї ночі ворог випустив 29 ракет та 396 дронів. І хоча більшість цілей ППО вдалося перехопити, все ж є прильоти. Під ударом були Одеса, Дніпро та захід України. Серед 9 поранених є діти. Атакована одеська ТЕС, звичайні житлові будинки.

Більше про наслідки атаки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.