Одесса, Бурштын и Днепр под ударом: главное о ночной атаке РФ (фото, видео)
Россия осуществили очередную массированную атаку по инфраструктуре Украины, применив ударные беспилотники, стратегическую авиацию и крылатые ракеты. Под удары попали несколько областей.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях ночного удара россиян.
Читайте также: Небо Украины начала защищать эскадрилья F-16 с американскими ветеранами
Главное
- Россия атаковала Украину дронами "Шахед", ракетами и авиацией.
- Наибольшие разрушения понесли Одесская и Днепропетровская области.
- В Одессе есть раненые, серьезно повреждена ТЭС ДТЭК.
- ПВО в Черкасской области сбила две ракеты и семь дронов.
- В Сумской области в результате удара дронов по жилым домам погибла 68-летняя женщина.
- В ряде регионов повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.
Чем били ночью россияне
Во время атаки оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", стратегическую авиацию, а также осуществили пуски крылатых ракет. В некоторых регионах также фиксировались удары артиллерией и авиабомбами.
Как уточнили Воздушные силы, этой ночью враг атаковал:
- 4 баллистическими ракетами "Искандер-М";
- 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-10;
- 4 крылатыми ракетами "Искандер-К";
- управляемой авиационной ракетой Х-59/69;
- 396 ударными дронами.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели:
- 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 367 дронов.
Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых обломков на 8 локациях.
Также известно, что из-за российской атаки Польша экстренно поднимала в воздух собственную авиацию. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания находились в состоянии готовности.
Одесса и область
Российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Повреждены объект инфраструктуры, гражданские здания, магазин и СТО. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома.
Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.
Повреждена ТЭС ДТЭК
По данным ДТЭК, ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Известно, что разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - сообщили в ДТЭК.
Ивано-Франковская область
В Бурштыне прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.
Днепропетровская область
Регион подвергся комбинированному удару - россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы.
В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.
В Кривом Роге подверглось разрушениям одно из предприятий, в Каменском районе повреждено жилье, а на Синельниковщине произошел пожар в частном доме. Также обстрелам подвергся Никопольский район. Пострадавших нет.
Черкасская область
Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и семь беспилотников. В Жашковской громаде обломками дрона повреждены два жилых дома, травмированных нет.
Кировоградская область
В результате дроновой атаки в Новоукраинском районе загорелся частный дом, повреждены автомобили. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Хмельницкая область
Сегодня ночью в регионе также работало ПВО, есть сбитие вражеских целей. Сейчас места падения обломков устанавливают, предварительно - без последствий.
Ровенская область
Этой ночью силы ПВО работали и в Ровенской области, предварительно, есть сбитие воздушных целей врага. Сейчас на месте работают представители Сил обороны и других служб.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.
Сумская область
По данным прокуратуры, около 03:10 ч в Кириковской громаде Ахтырского района враг атаковал, по предварительным данным, тремя беспилотниками дома местных жителей.
В результате атаки оккупантов погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.
Пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.
При подготовке материала использованы данные от ОВА, ГСЧС, местных властей, ДТЭК, Воздушные силы, прокуратуры, Оперативного командования Вооруженных сил Польши.