Переговоры в Женеве: Трамп сделал предупреждение для украинской делегации

Президент США Дональд Трамп ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе в Женеве. Сами переговоры пройдут 17-18 февраля, стороны будут поднимать вопросы, связанные с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома на своем YouTube-канале.

Переговоры в Женеве

В ходе общения с представителями СМИ глава Белого дома прокомментировал будущую встречу в Женеве с участием делегации США.

Журналисты поинтересовались, каких результатов он ожидает от этих контактов и какую роль в них должна сыграть Украина.

Позиция Трампа по участию Киева

Отвечая на вопрос, Дональд Трамп подчеркнул значимость предстоящих переговоров и отметил, что, по его мнению, Украина должна как можно скорее присоединиться к диалогу.

Он дал понять, что Вашингтон рассчитывает именно на такой шаг со стороны Киева и считает участие украинской стороны необходимым элементом дальнейшего процесса.

Отметим, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном этапе переговоров в трехстороннем формате. Новый раунд диалога стартует уже завтра, о чем официально сообщил руководитель делегации секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате", - написал Умеров.

По его словам, повестка встречи согласована заранее, а представители Украины полностью готовы к работе. Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и предметные обсуждения по вопросам безопасности и гуманитарной повестке. Цель переговоров — продвижение к достойному и устойчивому миру.

Третий раунд переговоров

В Женеве состоится уже третий раунд консультаций с участием Украины, России и США. Ранее стороны дважды встречались в Абу-Даби. В состав украинской делегации вошли Рустем Умеров и руководитель ОП Кирилл Буданов. Киев намерен поднять тему так называемого энергетического перемирия.