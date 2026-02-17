Переговоры в Женеве: Трамп сделал предупреждение для украинской делегации
Президент США Дональд Трамп ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе в Женеве. Сами переговоры пройдут 17-18 февраля, стороны будут поднимать вопросы, связанные с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома на своем YouTube-канале.
Переговоры в Женеве
В ходе общения с представителями СМИ глава Белого дома прокомментировал будущую встречу в Женеве с участием делегации США.
Журналисты поинтересовались, каких результатов он ожидает от этих контактов и какую роль в них должна сыграть Украина.
Позиция Трампа по участию Киева
Отвечая на вопрос, Дональд Трамп подчеркнул значимость предстоящих переговоров и отметил, что, по его мнению, Украина должна как можно скорее присоединиться к диалогу.
Он дал понять, что Вашингтон рассчитывает именно на такой шаг со стороны Киева и считает участие украинской стороны необходимым элементом дальнейшего процесса.
Отметим, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном этапе переговоров в трехстороннем формате. Новый раунд диалога стартует уже завтра, о чем официально сообщил руководитель делегации секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате", - написал Умеров.
По его словам, повестка встречи согласована заранее, а представители Украины полностью готовы к работе. Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и предметные обсуждения по вопросам безопасности и гуманитарной повестке. Цель переговоров — продвижение к достойному и устойчивому миру.
Третий раунд переговоров
В Женеве состоится уже третий раунд консультаций с участием Украины, России и США. Ранее стороны дважды встречались в Абу-Даби. В состав украинской делегации вошли Рустем Умеров и руководитель ОП Кирилл Буданов. Киев намерен поднять тему так называемого энергетического перемирия.
Напоминаем, что накануне очередного раунда переговоров в Женеве Россия скорректировала состав своей делегации. Ее вновь возглавит помощник диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, известный резонансными историческими заявлениями, что вызывает вопросы на фоне ожиданий предметного обсуждения механизмов мониторинга возможного перемирия.
Отметим, что накануне переговоров в Женеве аналитики ISW обратили внимание на риторику российских представителей, которые дают понять, что Москва не ограничивается стремлением закрепить контроль над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По оценке экспертов, заявления российских чиновников свидетельствуют о более широких требованиях к Украине, выходящих за рамки исключительно территориального вопроса.