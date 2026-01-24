Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби и удар по нефтебазе в Пензе: новости за 23 января

Украина, США и Россия впервые провели переговоры в трехстороннем формате. Тем временем украинские защитники ударили по нефтебазе в Пензе.
Более детально о том, что произошло в пятницу, 23 ноября, - в материале РБК-Украина.
В Абу-Даби уже состоялся первый разговор между командами Украины, США и РФ, - Зеленский
23 января, в Абу-Даби встречаются дипломатические команды Украины, США и РФ. Первый разговор между ними уже состоялся, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, представители трех стран обсуждают параметры окончания войны в Украине.
ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян, - Генштаб
Силы обороны Украины в пятницу, 23 января, поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.
На нефтебазе был зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.
"Ситуация крайне тяжелая". Кличко во второй раз призвал киевлян по возможности выехать за город
Ситуация в Киеве из-за состояния энергосистемы остается крайне тяжелая. Поэтому киевляне по возможности должны выехать за пределы столицы, заявил мэр Виталий Кличко.
По его словам, Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий.
Когда морозы в Украине отступят? Синоптики назвали дату скачка температуры до плюса
Погода в Украине в ближайшее время будет меняться. При этом ожидается ощутимый скачок температуры воздуха - в сторону потепления, рассказала в комментарии РБК-Украина синоптик Наталья Птуха.
По ее словам, в течение выходных и в начале следующей недели синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.
Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась: в "Укрэнерго" назвали причину
Утром 23 января ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт, сообщили в "Укрэнерго".
Как пояснили в компании, главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.