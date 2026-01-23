В Абу-Даби уже состоялся первый разговор между командами Украины, США и РФ, - Зеленский
Сегодня, 23 января, в Абу-Даби встречаются дипломатические команды Украины, США и РФ. Первый разговор между ними уже состоялся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
"Почти каждый час докладывают мне украинские представители - они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч", - сказал президент.
Он отметил, что представители трех стран обсуждают параметры окончания войны в Украине. Зеленский отметил, что у переговорщиков "должна быть по крайней мере часть ответов от России", и добавил, что РФ должна быть готова "завершить войну, которую сама же и начала".
"Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи - Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий", - говорится в заявлении украинского лидера.
Зеленский отметил, что делать выводы по содержанию переговоров еще рано. В то же время он отметил важность желания закончить войну не только у Украины, но и у России.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, по словам Зеленского, на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.
Отметим, РФ заявила, что без решения вопроса территорий рассчитывать на мир в Украине не стоит. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".
Сегодня, 23 января, Владимир Зеленский утвердил состав делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Переговорную группу Украины возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Кроме того, Владимир Зеленский провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ для проведения трехсторонних переговоров с США и страной-агрессором.
