Когда морозы в Украине отступят? Синоптики назвали дату скачка температуры до плюса

Пятница 23 января 2026 16:10
Когда морозы в Украине отступят? Синоптики назвали дату скачка температуры до плюса Скоро в Украину придет ощутимое потепление (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в ближайшее время будет меняться. При этом ожидается ощутимый скачок температуры воздуха - в сторону потепления.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой в Украине в ближайшее время

Эксперт рассказала, что в течение выходных и в начале следующей недели синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному:

  • и по дням;
  • и по территории.

"Поэтому и погода, соответственно, будет разнообразная", - добавила синоптик.

Она объяснила, что "атмосферное давление уже будет испытывать колебания".

Между тем ветер - сначала будет с востока, а в дальнейшем - с юго-востока.

"В целом в большинстве областей погоду будет формировать уже влажный умеренно теплый воздух, поступающий с Черного моря. Однако больше всего его влияние будет ощущаться уже 26 января, в понедельник", - поделилась Птуха.

Где будет теплее всего в течение выходных

В течение выходных дней - субботы (24 января) и воскресенья (25 января) - холодная воздушная масса еще будет господствовать на северо-востоке и востоке Украины.

"Обусловливая там и более холодную от остальной территории погоду", - уточнила представительница УкрГМЦ.

При этом теплее всего будет, по ее словам:

  • на юге страны;
  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

На остальной территории - умеренный мороз ночью и небольшой днем.

В целом показатели температуры воздуха на выходных ожидаются такими:

  • северо-восток и восток страны - ночью 10-15 градусов мороза, днем 5-12 градусов мороза;
  • юг страны, Закарпатье и Прикарпатье - ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • во всех остальных областях Украины - ночью 6-11 градусов мороза, днем 2-9 градусов мороза.

"Атмосферные фронты с юго-запада и запада временами будут обусловливать осадки различной фазы и интенсивности. Снег будет переходить в мокрый снег, с дождем. От небольших до умеренных показателей (по интенсивности, - Ред.)", - сообщила Птуха.

Фото: погода в Украине в ближайшее время будет меняться (инфографика РБК-Украина)

Когда будет скачок температуры в сторону повышения

Представительница УкрГМЦ рассказала, что уже в понедельник (26 января) "будет такой ощутимый немного скачок даже, можно сказать, в плане температуры".

"Потому что поступят атмосферные фронты, которые принесут с собой более теплый воздух", - объяснила эксперт.

Учитывая это в течение понедельника в большинстве областей Украины вероятны:

  • мокрый снег;
  • дождь.

"Местами, кстати, гололед может быть. Потому что, опять же, будет это сочетание - теплой и холодной воздушной массы, их встреча. Поэтому снова могут быть такие явления (кроме северо-востока и востока, где еще прохладнее)", - добавила Птуха.

Кроме того, по ее словам, "везде уже, в принципе, будет повышаться температура еще на 3-5 градусов".

Надолго ли задержится тепло в Украине

Специалист сообщила, что о том, что будет с погодой в Украине позже (за пределами ближайших пяти суток), говорить пока что слишком рано.

"Есть разные расчеты. Пока что наши специалисты в прогнозах отмечают, скажем так, что пока - тенденция к постепенному повышению температуры. И содержание в относительно такой теплой воздушной массе", - поделилась синоптик.

В то же время она подчеркнула, что прогнозы, конечно же, еще будут уточняться.

за пределами пяти суток там они реально кардинально могут меняться. Поэтому, смотрим только так пока что", - констатировала Птуха.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

"По столице у нас в принципе - все достаточно синхронно с большинством областей", - рассказала представительница Укргидрометцентра.

Завтра, 24 января, погода будет несколько прохладнее (на 1-2 градуса), чем сегодня.

"То есть ночь - около 10 градусов мороза, днем - около 7 градусов мороза", - объяснила Птуха.

Однако 25 января температура воздуха немного повысится.

"Уже ночь - около 7 градусов мороза, а днем -3 градуса (по Цельсию, - Ред.)", - поделилась эксперт.

Кроме того, в течение выходных в Киеве и области может "немного снежить".

"Но такой, небольшой снежок может пролетать, за счет изменения синоптической ситуации", - отметила синоптик.

По ее словам, "соответственно, уже до плюса наконец мы поднимемся (в столичном регионе, - Ред.) 26 января".

"Небольшого. Всего +1. Но, все равно, уже немножечко легче. Хотя ночь еще -3 будет", - признала специалист.

В дальнейшем - в течение 27-28 января - температура воздуха и в дневные, и в ночные часы по Киеву и области ожидается "около 0 градусов".

"Это все - за счет того, что начиная с 26 числа там, в принципе, будут проходить атмосферные фронты. И они как раз таки по Киевской области будут вызывать осадки различной фазы. И дожди, и мокрый снег может быть. Поэтому нужно внимательно следить за прогнозами в начале следующей недели", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

Читайте также, правда ли, что погодные условия зимой могут влиять на ухудшение качества воздуха (его загрязнение) в городах.

