"Ситуация крайне тяжелая". Кличко во второй раз призвал киевлян по возможности выехать за город
Ситуация в Киеве из-за состояния энергосистемы остается крайне тяжелая. Поэтому киевляне по возможности должны выехать за пределы столицы.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент", - подчеркнул мэр.
Фото: киевлян призывают сделать запас воды, продуктов и лекарств (инфографика РБК-Украина)
По его словам, Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий, учитывая то, что "враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны".
Городские власти уже определили в каждом районе столицы опорные пункты обогрева, где в случае необходимости сможет оставаться на ночлег большое количество людей. В этих пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева, в частности мобильными котельными, а также питанием и средствами гигиены.
Мэр призвал киевлян заранее подготовиться к возможным осложнениям.
"Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. У кого еще есть варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", - обратился он к жителям столицы.
Отдельно Кличко обратился к работодателям с просьбой организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционный формат.
Он также отметил, что в каждом районе города первым звеном реагирования являются районные государственные администрации, которые "оперативно собирают информацию и организуют работу на месте в координации с городским штабом".
"Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе", - подчеркнул мэр.
По словам Кличко, планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях будут обсуждаться на штабе с главами районов. Он добавил, что все городские службы и департаменты КГГА работают круглосуточно.
"Сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации", - заявил мэр, добавив, что непрерывно работают коммунальные службы, больницы и социальные учреждения.
Ситуация со светом и отоплением в Киеве
В ночь на 22 января в Киеве начали поэтапное восстановление теплоснабжения более чем в трех тысячах жилых домов. При этом в городских властях предупреждают: подача тепла полностью стабилизируется в течение двух суток.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время столица перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, однако прогнозируемым графикам.
По его словам, 21 января энергетикам удалось запитать все объекты критической инфраструктуры Киева, которые были обесточены в результате массированной атаки РФ в ночь на 20 января. Несмотря на это, ситуация с электроснабжением в городе остается сложной.
Также Шмыгаль отметил, что 22 января стало самым тяжелым днем для энергетической системы Украины с момента масштабного блэкаута в ноябре 2022 года.
К восстановлению энергоснабжения в столице после российских обстрелов приобщаются международные партнеры. В частности, Польша передаст Киеву и общинам вокруг него 400 генераторов различных типов.