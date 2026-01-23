ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась: в "Укрэнерго" назвали причину

Пятница 23 января 2026 15:29
UA EN RU
Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась: в "Укрэнерго" назвали причину Фото: в Украине сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 23 января ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Укрэнерго", главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

"Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт", - отметили в компании.

Почему это происходит?

В "Укрэнерго" объяснили, что оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта.

Для того, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточиваний, грозящих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры вынуждены были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения.

Прогноз "Укрэнерго"

Как отметили в компании, энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов", - добавили в "Укрэнерго".

Энергетики просят украинцев с пониманием отнестись к ситуации и потреблять сегодня электроэнергию максимально рационально.

Отключение света в Украине

Напомним, на прошлой неделе в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике. Из-за последствий обстрелов и сильных морозов ситуация со светом в стране, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

Также на этом фоне власти решили ослабить комендантский час. Это нужно для того, чтобы украинцы, при необходимости, могли в любое время добраться до пункта обогрева или пункта несокрушимости.

Сегодня утром, 23 января, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Вчера министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

На фоне этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.

Тем временем МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

