Переговори України, США і РФ в Абу-Дабі та удар по нафтобазі в Пензі: новини за 23 січня

В Абу-Дабі вже відбулася перша розмова між командами України, США та РФ, - Зеленський

23 січня, в Абу-Дабі зустрічаються дипломатичні команди України, США та РФ. Перша розмова між ними вже відбулася, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, представники трьох країн обговорюють параметри закінчення війни в Україні.

ЗСУ вразили нафтобазу, РЛС і ще низку важливих об'єктів росіян, - Генштаб

Сили оборони України в п'ятницю, 23 січня, вразили нафтобазу Пензенської області, РЛС та інші важливі об'єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

На нафтобазі було зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Вона задіяна в забезпеченні російської окупаційної армії.

"Ситуація вкрай важка". Кличко вдруге закликав киян за можливості виїхати за місто

Ситуація в Києві через стан енергосистеми залишається вкрай важкою. Тому кияни за можливості мають виїхати за межі столиці, заявив мер Віталій Кличко.

За його словами, Київ готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

Коли морози в Україні відступлять? Синоптики назвали дату стрибка температури до плюса

Погода в Україні найближчим часом буде змінюватися. При цьому очікується відчутний стрибок температури повітря - у бік потепління, розповіла в коментарі РБК-Україна синоптик Наталія Птуха.

За її словами, протягом вихідних і на початку наступного тижня синоптична ситуація в Україні складатиметься дещо по-різному.

Ситуація в енергосистемі істотно ускладнилася: в "Укренерго" назвали причину

Уранці 23 січня ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт, повідомили в "Укренерго".

Як пояснили в компанії, головна причина вимушених відключень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.