У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений

22:51 16.03.2026 Пн
Команда под руководством Украины победила во всех сценариях учений
У НАТО не було шансів: українські Magura "потопили" фрегат Альянсу під час навчань Фото: дрон Magura (Getty Images)

Команда, которую возглавляла Украина, "потопила" морскими дронами фрегат НАТО во время многонациональных военно-морских учений Альянса REPMUS/Dynamic Messenger 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В учениях, которые состоялись в Португалии, "красная" команда из подразделений США, Великобритании, Испании и других стран под председательством Украины, противостояла "синей", в которую вошли силы НАТО.

Издание пишет, что сценарии учения предусматривали защиту портов и морских конвоев - во всех из них "красная" команда под руководством Украины победила силы НАТО.

"Поражение" фрегата НАТО

Победу, согласно правилам, засчитывали команде, которой удалось успешно атаковать корабли противника. Во время учений также были задействованы украинские беспилотники Magura В7.

Во время имитационной атаки "красная" команда нанесла такое количество "попаданий" во фрегат НАТО, что в реальном бою он бы затонул. Отмечается, что силам Альянса даже не удалось обнаружить оружие, которое использовали для нанесения ударов.

Украина также продемонстрировала несколько версий морского дрона Magura V7. Один из них оснащали разведывательным оборудованием и взрывным зарядом, а другой - пулеметом.

Издание отмечает, что результаты учений продемонстрировали эффективность дронов и их способность создавать серьезную угрозу для ВМС, если их совместить с боевым опытом и продуманным планированием.

Напомним, украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

СМИ назвали результаты учений "ужасными" для сил НАТО. Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.

Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
