У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В учениях, которые состоялись в Португалии, "красная" команда из подразделений США, Великобритании, Испании и других стран под председательством Украины, противостояла "синей", в которую вошли силы НАТО.

Издание пишет, что сценарии учения предусматривали защиту портов и морских конвоев - во всех из них "красная" команда под руководством Украины победила силы НАТО.

"Поражение" фрегата НАТО

Победу, согласно правилам, засчитывали команде, которой удалось успешно атаковать корабли противника. Во время учений также были задействованы украинские беспилотники Magura В7.

Во время имитационной атаки "красная" команда нанесла такое количество "попаданий" во фрегат НАТО, что в реальном бою он бы затонул. Отмечается, что силам Альянса даже не удалось обнаружить оружие, которое использовали для нанесения ударов.

Украина также продемонстрировала несколько версий морского дрона Magura V7. Один из них оснащали разведывательным оборудованием и взрывным зарядом, а другой - пулеметом.

Издание отмечает, что результаты учений продемонстрировали эффективность дронов и их способность создавать серьезную угрозу для ВМС, если их совместить с боевым опытом и продуманным планированием.