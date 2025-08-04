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В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского, но выдвинули условие

Понедельник 04 августа 2025 12:41
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В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского, но выдвинули условие Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ.

Песков заявил, что такая возможность "не исключается", однако встреча возможна лишь при условии проведения предварительной работы.

"Хочу напомнить, что сам президент (ред.- Путин) не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и преодолено надлежащее расстояние", - сказал Песков.

В Кремле не уточнили, что именно имеется в виду под "необходимой частью работы" или "расстоянием", которое нужно преодолеть.

В то же время российская диктароская власть уже не впервые намекает, что личный контакт между президентами возможен только в случае уступок с украинской стороны.

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Напомним, что 1 августа Путин выступил с рядом очередных больных заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.

Зеленский в ответ подчеркнул, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.

Во время последнего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но Россия все еще барахтается и находит одну отговорку глупее другой - несмотря на анонсы Турции о том, что за встречу "в целом договорились".

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Российская Федерация Владимир Зеленский
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