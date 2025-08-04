Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ.

Песков заявил, что такая возможность "не исключается", однако встреча возможна лишь при условии проведения предварительной работы.

"Хочу напомнить, что сам президент (ред.- Путин) не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и преодолено надлежащее расстояние", - сказал Песков.

В Кремле не уточнили, что именно имеется в виду под "необходимой частью работы" или "расстоянием", которое нужно преодолеть.

В то же время российская диктароская власть уже не впервые намекает, что личный контакт между президентами возможен только в случае уступок с украинской стороны.