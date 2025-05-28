Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами.

Он добавил, что уже вскоре будут известны проекты меморандумов России и Украины. Работа над российским документом уже находится на финальной стадии. После этого "речь зайдет о следующем этапе переговоров".

"Никаких изменений в позиции относительно принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", - заявил Песков.

Переговоры России и Украины

16 мая на территории Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между Украиной и Россией. Тогда же делегацию Киева возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а Москвы - помощник диктатора России Владимир Мединский.

Также в Турцию прибыл Зеленский, чтобы встретиться с Путиным, но последний проигнорировал призыв к переговорам с глазу на глаз.

Во время диалога делегации подняли вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Обмен провели в три этапа в течение последних выходных.

Между тем в России утверждают, что они хотели бы провести следующий раунд переговоров снова в Турции.

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