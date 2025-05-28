ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле выдвинули "условие" для встречи Путина и Зеленского

Среда 28 мая 2025 13:00
UA EN RU
В Кремле выдвинули "условие" для встречи Путина и Зеленского Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина возможна в качестве "итога конкретных договоренностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами.

"Никаких изменений в позиции относительно принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", - заявил Песков.

Он добавил, что уже вскоре будут известны проекты меморандумов России и Украины. Работа над российским документом уже находится на финальной стадии. После этого "речь зайдет о следующем этапе переговоров".

Переговоры России и Украины

16 мая на территории Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между Украиной и Россией. Тогда же делегацию Киева возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а Москвы - помощник диктатора России Владимир Мединский.

Также в Турцию прибыл Зеленский, чтобы встретиться с Путиным, но последний проигнорировал призыв к переговорам с глазу на глаз.

Во время диалога делегации подняли вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Обмен провели в три этапа в течение последних выходных.

Между тем в России утверждают, что они хотели бы провести следующий раунд переговоров снова в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Владимир Путин Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам