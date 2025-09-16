ua en ru
Зеленский готов к встрече с Путиным и Трампом, но без условий

Украина, Вторник 16 сентября 2025 10:41
Зеленский готов к встрече с Путиным и Трампом, но без условий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов к трехсторонней встрече, но отвергает условия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Sky News.

"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным, но готов это сделать без каких-либо условий", - заявил Зеленский, отвечая на уточняющий вопрос о Москве.

Президент Украины подчеркнул, что он "не может ехать в страну, когда эта страна, этот город - Москва - нас атакует". Он уточнил, что встреча может пройти в любой другой стране.

Напомним, после двух раундов переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации выразили намерение организовать встречу президентов для разблокирования мирного процесса.

В начале сентября Путин подтвердил готовность к переговорам, но настаивал, что Зеленский должен приехать в Москву и быть "готовым" к обсуждению.

Президент Украины отреагировал на такое предложение скептически, а в Министерстве иностранных дел Украины назвали требование Кремля несерьезным и неприемлемым.

Медиа сообщают, что президент США ДональдТрамп может встретиться с Путиным в Малайзии на полях 47-го саммита АСЕАН. Это создает потенциальную платформу для многосторонней встречи с участием Зеленского.

