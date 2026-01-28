Кремль зовет Зеленского на переговоры с Путиным в Москву, но есть нюанс

Кремль снова "приглашает" президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова российским СМИ.

По словам Ушакова, вопрос возможной встречи Путина с Зеленским не является новым для Москвы и неоднократно поднимался во время телефонных разговоров между Путиным и Трампом.

"Во время этих контактов Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. Наш подход остается логичным: мы никогда не отказывались от подобных контактов", - заявил представитель Кремля.

Однако, как всегда, Москва выдвигает два ключевых условия для проведения такой встречи.

"Во-первых, контакты должны быть хорошо подготовлены. Во-вторых, они должны быть направлены на достижение конкретных положительных результатов", - сказал Ушаков.

Также он утверждает, что Путин якобы готов принять президента Украины в Москве в случае его согласия на переговоры.

"Если Зеленский действительно готов к встрече, мы приглашаем его в Москву и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы", - добавил помощник правителя РФ.