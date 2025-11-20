ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мы не будем делать резких заявлений о плане США и настроены на четкую работу, - Зеленский

Украина, Четверг 20 ноября 2025 23:34
UA EN RU
Мы не будем делать резких заявлений о плане США и настроены на четкую работу, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook zelensky official)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина стремится к настоящему миру и не будет пытаться сорвать мирный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что сегодня был на встрече с представителями Соединенных Штатов. Американская сторона предоставила свои предложения - пункты плана, чтобы закончить войну.

"Мы с первых дней войны занимаем одну, очень простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир - такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир - чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он заверил, что обозначил принципиальные позиции и в дальнейшем команды будут работать над этими предложениями - "чтобы это было по-настоящему".

"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу - Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", - заверил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку.

Он отметил, что сегодня говорил с Президентом Финляндии Стуббом с целью координации совместных усилий.

Также упомянул, что постоянно на связи и с другими лидерами, в частности, президентом Франции.

"Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну", - констатировал Зеленский.

По его словам, Россия весь этот год пытается сделать только одно - отложить санкции и выиграть еще время для войны.

"Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и в дальнейшем на сто процентов - все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию", - заверил Зеленский.

"Мирный план" США для Украины

Ранее РБК-Украина писало о том, что Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о разработке чиновниками США и России "плана завершения войны" в Украине. Согласно неофициальным данным, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Документ якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте