"Перевернем страницу": Путин цинично высказался о сбитии азербайджанского самолета
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что надеется на "переворачивание страницы" в отношениях с Азербайджаном после трагедии с самолетом азербайджанской компании AZAL.
Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.
В частности Путин прилюдно соврал, что в отношениях РФ и Азербайджана якобы "не было кризиса" из-за уничтожения азербайджанского самолета.
"Если бы у нас был кризис, не было бы роста торгово-экономических связей. Был кризис эмоций, потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, с трагедией", - заявил диктатор.
Также он добавил, что надеется на улучшение отношений. Мол, есть "большие планы" в отношении Азербайджана.
"Надеюсь, что мы перевернули эту страницу и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и большие планы", - сказал диктатор.
Авиакатастрофа самолета AZAL в Казахстане: что известно
В Казахстане в городе Актау 25 декабря 2024 года разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рейса "Баку-Грозный". Из 67 человек на борту самолета в результате аварии погибли 38 человек.
В ходе расследования стало известно, что в Грозном, где в этот день сбивали дроны, могли подбить этот самолет. Чуть позже в Азербайджане официально подтвердили, что причиной авиакатастрофы стала российская ракета.
Прошло более полугода после трагедии, прежде чем Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И только 9 октября Путин признал, что самолет сбила Россия.
Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.