"Перевернем страницу": Путин цинично высказался о сбитии азербайджанского самолета

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что надеется на "переворачивание страницы" в отношениях с Азербайджаном после трагедии с самолетом азербайджанской компании AZAL.

Как передает РБК-Украина , об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.

В частности Путин прилюдно соврал, что в отношениях РФ и Азербайджана якобы "не было кризиса" из-за уничтожения азербайджанского самолета.

"Если бы у нас был кризис, не было бы роста торгово-экономических связей. Был кризис эмоций, потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, с трагедией", - заявил диктатор.

Также он добавил, что надеется на улучшение отношений. Мол, есть "большие планы" в отношении Азербайджана.

"Надеюсь, что мы перевернули эту страницу и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и большие планы", - сказал диктатор.