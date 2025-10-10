ua en ru
"Перевернем страницу": Путин цинично высказался о сбитии азербайджанского самолета

Россия, Пятница 10 октября 2025 17:07
UA EN RU
"Перевернем страницу": Путин цинично высказался о сбитии азербайджанского самолета Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что надеется на "переворачивание страницы" в отношениях с Азербайджаном после трагедии с самолетом азербайджанской компании AZAL.

Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.

В частности Путин прилюдно соврал, что в отношениях РФ и Азербайджана якобы "не было кризиса" из-за уничтожения азербайджанского самолета.

"Если бы у нас был кризис, не было бы роста торгово-экономических связей. Был кризис эмоций, потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, с трагедией", - заявил диктатор.

Также он добавил, что надеется на улучшение отношений. Мол, есть "большие планы" в отношении Азербайджана.

"Надеюсь, что мы перевернули эту страницу и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и большие планы", - сказал диктатор.

Авиакатастрофа самолета AZAL в Казахстане: что известно

В Казахстане в городе Актау 25 декабря 2024 года разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рейса "Баку-Грозный". Из 67 человек на борту самолета в результате аварии погибли 38 человек.

В ходе расследования стало известно, что в Грозном, где в этот день сбивали дроны, могли подбить этот самолет. Чуть позже в Азербайджане официально подтвердили, что причиной авиакатастрофы стала российская ракета.

Прошло более полугода после трагедии, прежде чем Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И только 9 октября Путин признал, что самолет сбила Россия.

Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

