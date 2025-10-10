"Перегорнемо сторінку": Путін цинічно висловився про збиття азербайджанського літака

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сподівається на "перегортання сторінки" у відносинах з Азербайджаном після трагедії з літаком азербайджанської компанії AZAL.

Як передає РБК-Україна , про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.

Зокрема Путін прилюдно збрехав, що у відносинах РФ та Азербайджану нібито "не було кризи" через знищення азербайджанського літака.

"Якби у нас була криза, не було б зростання торгівельно-економічних зв'язків. Була криза емоцій, тому що ми зіткнулися з дуже важкою подією, з трагедією", - заявив диктатор.

Також він додав, що сподівається на поліпшення відносин. Мовляв, є "великі плани" щодо Азербайджану.

"Сподіваюся, що ми перевернули цю сторінку і без жодних ускладнень розвиватимемо наші контакти та великі плани", - сказав диктатор.