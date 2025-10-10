ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Перегорнемо сторінку": Путін цинічно висловився про збиття азербайджанського літака

Росія, П'ятниця 10 жовтня 2025 17:07
UA EN RU
"Перегорнемо сторінку": Путін цинічно висловився про збиття азербайджанського літака Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сподівається на "перегортання сторінки" у відносинах з Азербайджаном після трагедії з літаком азербайджанської компанії AZAL.

Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.

Зокрема Путін прилюдно збрехав, що у відносинах РФ та Азербайджану нібито "не було кризи" через знищення азербайджанського літака.

"Якби у нас була криза, не було б зростання торгівельно-економічних зв'язків. Була криза емоцій, тому що ми зіткнулися з дуже важкою подією, з трагедією", - заявив диктатор.

Також він додав, що сподівається на поліпшення відносин. Мовляв, є "великі плани" щодо Азербайджану.

"Сподіваюся, що ми перевернули цю сторінку і без жодних ускладнень розвиватимемо наші контакти та великі плани", - сказав диктатор.

Авіакатастрофа літака AZAL у Казахстані: що відомо

В Казахстані у місті Актау 25 грудня 2024 року розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) рейсу "Баку-Грозний". З 67 осіб на борту літака внаслідок аварії загинули 38 осіб.

Під час розслідування стало відомо, що у Грозному, де цього дня збивали дрони, могли підбити цей літак. Трохи пізніше в Азербайджані офіційно підтвердили, що причиною авіакатастрофи стала російська ракета.

Пройшло понад пів року після трагедії, перш ніж Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. І тільки 9 жовтня Путін визнав, що літак збила Росія.

Детальніше про авіакатастрофу – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Азербайджан
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить