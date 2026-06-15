Преждевременное старение и истощение: реально ли украинцам работать в пенсионном возрасте

Главное: Реальная ситуация : несмотря на повышение требований к стажу в Украине, общее ухудшение здоровья нации ставит под угрозу способность людей работать на прежнем уровне.

: несмотря на повышение требований к стажу в Украине, общее ухудшение здоровья нации ставит под угрозу способность людей работать на прежнем уровне. Цена труда после 60 : в целом украинцы способны полноценно выполнять свои обязанности в 60-65 лет, но это серьезно истощает организм и может снижать качество жизни.

: в целом украинцы способны полноценно выполнять свои обязанности в 60-65 лет, но это серьезно истощает организм и может снижать качество жизни. Индивидуальный фактор: ориентироваться сугубо на возрастные рамки в этом вопросе сложно, ведь, например, работоспособность шахтера и ученого - разные.

Способны ли украинцы работать в пенсионном возрасте

Сегодня в Украине продолжается пенсионная реформа, которая ежегодно увеличивает требования к страховому стажу.

По словам эксперта, на фоне общего ухудшения здоровья нации (в частности психологического) украинцы в возрасте 60-65 лет полноценно работать способны.

Но это, по данным Божука:

истощает организм;

обостряет хронические болезни.

"И, скорее всего, это сокращает их качество жизни", - констатировал специалист.

Работают ли на самом деле возрастные границы для пенсии

"Конечно, с экономической точки зрения повышение пенсионного возраста - оправдано", - сообщил генеральный директор Института медицины труда.

В то же время он напомнил, что важно понимать: "здоровье и работоспособность в 60-65 лет - у каждого разная".

То есть условно "состояние ученого и шахтера - сложно сравнивать".

"Например: у кого-то есть запущенные хронические заболевания с частыми обострениями, а у кого-то - существенных нарушений состояния здоровья нет, что позволяет оставаться активным", - объяснил Божук.

Исходя из этого, по его мнению, ориентироваться только на возрастные рамки - не стоит.

"Ведь во многих случаях работоспособность может снижаться значительно раньше 65 лет. А в других случаях - человек остается продуктивным и после 75", - подытожил специалист.