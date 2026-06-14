Угроза на десятилетия: как война уже повлияла на здоровье украинцев и что будет дальше
Хронический стресс, бессонница и постоянная тревога стали новыми "профессиональными рисками" для миллионов украинцев. Без системной государственной поддержки уже в ближайшее время заболеваемость хроническими недугами может вырасти на 30%.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины Богдан Божук.
Главное:
- Дефицит сна: из-за хронического стресса и постоянной тревожности украинцы стали спать в среднем на 40 минут меньше, что провоцирует обострение сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.
- Масштабный кризис: около 10 миллионов украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения психического здоровья, а признаки профессионального выгорания имеют до 80% медиков в прифронтовых зонах.
- Риск для экономики: без внедрения глобальных программ реабилитации заболеваемость хроническими болезнями может вырасти на 20-30%, что грозит преждевременным старением и потерей трудового потенциала страны.
- Длительные последствия: ментальное влияние войны будет долгосрочным - по аналогии с опытом Чернобыля, пострадавшие могут ощущать последствия десятилетиями.
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"Цена войны": что изменилось в состоянии здоровья
С начала полномасштабного вторжения к традиционным факторам риска для здоровья украинцев добавились вынужденные перемещения, воздушные тревоги и нестабильность в энергосистеме.
"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят в среднем на 40 минут меньше. Добавьте к этому экономическую неопределенность - в результате имеем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость", - рассказывает Богдан Божук.
По словам специалиста, это уже приводит к обострению сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и проблем с пищеварением.
Психическое здоровье: 10 миллионов в зоне риска
Наибольший удар приходится на ментальную сферу. С начала полномасштабного вторжения количество случаев с симптомами психических расстройств (в частности ПТСР) выросло в 3-5 раз.
Ситуация критическая среди тех, кто ежедневно работает с последствиями войны. Так, около 80% медперсонала в прифронтовых регионах демонстрируют признаки профессионального выгорания.
В целом по стране, по оценке специалиста, около 10 миллионов украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения состояния психического здоровья.
Как война повлияла на здоровье украинцев (инфографика: РБК-Украина)
Какие последствия ждут нас дальше
Эксперт отмечает: если Украина не развернет масштабные программы поддержки здоровья и реабилитации, страна столкнется с серьезным кризисом трудового потенциала.
"Если ничего не делать, то можем прогнозировать рост хронических неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий примерно на 20-30%", - предупреждает Божук.
Еще одна опасность, которую уже фиксируют в Институте медицины труда - преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения.
Эксперт подчеркивает: ментальные последствия войны могут быть длительными, напоминая по своей сложности опыт Чернобыля, с последствиями которого пострадавшие живут десятилетиями.
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