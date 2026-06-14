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Угроза на десятилетия: как война уже повлияла на здоровье украинцев и что будет дальше

08:31 14.06.2026 Вс
3 мин
Какие болезни из-за хронического стресса и тревоги вырастут на 20-30%?
aimg Василина Копытко
Угроза на десятилетия: как война уже повлияла на здоровье украинцев и что будет дальше Государство должно ввести программу системной поддержки здоровья нации (фото: Getty Images)
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Хронический стресс, бессонница и постоянная тревога стали новыми "профессиональными рисками" для миллионов украинцев. Без системной государственной поддержки уже в ближайшее время заболеваемость хроническими недугами может вырасти на 30%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины Богдан Божук.

Главное:

  • Дефицит сна: из-за хронического стресса и постоянной тревожности украинцы стали спать в среднем на 40 минут меньше, что провоцирует обострение сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.
  • Масштабный кризис: около 10 миллионов украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения психического здоровья, а признаки профессионального выгорания имеют до 80% медиков в прифронтовых зонах.
  • Риск для экономики: без внедрения глобальных программ реабилитации заболеваемость хроническими болезнями может вырасти на 20-30%, что грозит преждевременным старением и потерей трудового потенциала страны.
  • Длительные последствия: ментальное влияние войны будет долгосрочным - по аналогии с опытом Чернобыля, пострадавшие могут ощущать последствия десятилетиями.

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"Цена войны": что изменилось в состоянии здоровья

С начала полномасштабного вторжения к традиционным факторам риска для здоровья украинцев добавились вынужденные перемещения, воздушные тревоги и нестабильность в энергосистеме.

"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят в среднем на 40 минут меньше. Добавьте к этому экономическую неопределенность - в результате имеем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость", - рассказывает Богдан Божук.

По словам специалиста, это уже приводит к обострению сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и проблем с пищеварением.

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Психическое здоровье: 10 миллионов в зоне риска

Наибольший удар приходится на ментальную сферу. С начала полномасштабного вторжения количество случаев с симптомами психических расстройств (в частности ПТСР) выросло в 3-5 раз.

Ситуация критическая среди тех, кто ежедневно работает с последствиями войны. Так, около 80% медперсонала в прифронтовых регионах демонстрируют признаки профессионального выгорания.

В целом по стране, по оценке специалиста, около 10 миллионов украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения состояния психического здоровья.

Угроза на десятилетия: как война уже повлияла на здоровье украинцев и что будет дальшеКак война повлияла на здоровье украинцев (инфографика: РБК-Украина)

Какие последствия ждут нас дальше

Эксперт отмечает: если Украина не развернет масштабные программы поддержки здоровья и реабилитации, страна столкнется с серьезным кризисом трудового потенциала.

"Если ничего не делать, то можем прогнозировать рост хронических неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий примерно на 20-30%", - предупреждает Божук.

Еще одна опасность, которую уже фиксируют в Институте медицины труда - преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения.

Эксперт подчеркивает: ментальные последствия войны могут быть длительными, напоминая по своей сложности опыт Чернобыля, с последствиями которого пострадавшие живут десятилетиями.

Читайте также о том, что украинцы могут получить препараты по программе "Доступные лекарства" даже через "Укрпошта.Аптека". При этом доставка препаратов будет бесплатной.

Ранее мы писали о том, что фельдшеры, медсестры и акушеры в селах и прифронтовых громадах смогут отпускать лекарства по е-рецептам. Благодаря этому население будет иметь лучший доступ к медикаментам.

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