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Кто в Украине сильнее всего "выгорает" на работе из-за хронического стресса: список профессий

12:30 14.06.2026 Вс
4 мин
Какие специалисты во время войны оказались в зоне наивысшего риска?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Кто в Украине сильнее всего "выгорает" на работе из-за хронического стресса: список профессий Хронический стресс - опасен для разных профессий (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сегодня признаки ПТСР, а также симптомы тревожного, депрессивного расстройства и профессионального выгорания - можно заметить у гораздо большего количества людей, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.

Главное:

  • Реальная ситуация: признаки ПТСР, депрессии и профессионального выгорания в Украине стремительно выросли по сравнению с довоенным периодом.
  • Масштаб проблемы: около 10 млн украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения состояния психического здоровья, связанного с войной.
  • Кто под угрозой: выгорание может наблюдаться у любых работников, чья деятельность происходит в системе "человек-человек", но некоторые специальности - в зоне особого риска.
  • Главные факторы: основными причинами психологического истощения специалистов являются регулярный стресс, ежедневные обстрелы, воздушные тревоги и колоссальная перегрузка.

Какие специалисты "выгорают" на работе больше всего

Эксперт рассказал, что с начала большой войны в Украине количество случаев, "когда на основе симптомов можно заподозрить расстройства, по разным исследованиям выросло в три-пять раз".

По его данным, около 80% медицинского персонала в прифронтовых регионах (которые постоянно работают с ранеными), "имеют признаки, на основе которых можно установить профессиональное выгорание".

"Уже через полгода полномасштабной войны 14% медиков имели признаки ПТСР (посттравматического стрессового расстройства, - Ред.), еще 9% - депрессии. Причем женщины демонстрируют более высокий уровень психологической нагрузки, и симптомы у них регистрируют чаще", - констатировал специалист.

Он отметил, что в целом сегодня "около 10 миллионов наших соотечественников нуждаются в помощи из-за ухудшения состояния психического здоровья, связанного с войной".

"По оценке ВОЗ, около 50% украинцев утверждают, что имеют те или иные проблемы с психическим здоровьем. До войны эти показатели были в разы ниже", - объяснил Божук.

Кто в Украине сильнее всего &quot;выгорает&quot; на работе из-за хронического стресса: список профессийИз-за ухудшения состояния психического здоровья в помощи нуждаются миллионы украинцев (инфографика: РБК-Украина)

В целом, по словам гендиректора государственного учреждения, от профессионального выгорания страдают сейчас различные гражданские профессии.

"Это - достаточно большая группа населения. Классическое профессиональное выгорание может наблюдаться у любых работников, чья деятельность происходит в системе "человек-человек", - объяснил специалист.

Он уточнил, что сейчас речь идет, прежде всего, о "помогающих" профессиях:

  • медицине;
  • полиции;
  • спасателях (ГСЧС);
  • педагогах;
  • социальных службах.

То есть все они - склонны к развитию профессионального выгорания.

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Чем опасно выгорание для украинских специалистов

"С точки зрения психофизиологии, профессиональное выгорание является следствием хронического профессионального стресса. На работе у каждого возникают конфликты, недоразумения или форс-мажоры, которые требуют мобилизации сил", - рассказал эксперт.

Он отметил, что с началом большой войны на многих рабочих местах "снизился уровень социальной защиты".

"Плюс к этому добавляются ежедневные негативные рутинные процессы... В течение дня, кроме основной работы, человек часто вынужден по несколько раз спускаться в укрытие и прерывать важные рабочие процессы, находясь при этом в состоянии высокого стресса", - констатировал Божук.

При этом "если человек недостаточно компетентен или из-за психофизиологических характеристик не может качественно реагировать на профессиональный вызов - он быстро истощается".

"Работа на истощение усиливает реакцию на стресс, что повышает риск развития острых и хронических расстройств", - отметил специалист.

Он напомнил, что некоторые специалисты, например работники ГСЧС:

  • имеют профессиональную психологическую службу;
  • проходят тренинги по стрессоустойчивости.

"Подобно военным, спасатели готовят себя к опасности, что в определенной степени смягчает стрессовый ответ. Однако и у них острый стресс провоцирует дисбаланс вегетативной нервной системы и гормональный выброс", - сообщил гендиректор Института медицины труда.

Это, по его словам, "приводит не только к негативным изменениям психического состояния нарушений, но и к соматическим болезням":

  • гипертоническим кризам;
  • эндокринным расстройствам;
  • проблемам с пищеварением.

"Никакие курсы не могут полностью нивелировать это влияние", - подчеркнул Божук.

Наконец он напомнил о нелегкой работе энергетиков, которые "находятся в более сложном положении".

Ведь они "не имеют комплексных программ по обучению контролю над стрессом, овладению техникой быстрого переключения".

"Поэтому работают в условиях повышенного риска для здоровья", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как война уже повлияла на здоровье украинцев и что может быть дальше.

Кроме того, мы объясняли, как Украине сохранить работоспособность людей во время войны.

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