Передчасне старіння й виснаження: чи реально українцям працювати у пенсійному віці

Головне: Реальна ситуація : попри підвищення вимог до стажу в Україні, загальне погіршення здоров'я нації ставить під загрозу спроможність людей працювати на колишньому рівні.

: попри підвищення вимог до стажу в Україні, загальне погіршення здоров'я нації ставить під загрозу спроможність людей працювати на колишньому рівні. Ціна праці після 60 : в цілому українці здатні повноцінно виконувати свої обов'язки у 60-65 років, але це серйозно виснажує організм і може знижувати якість життя.

: в цілому українці здатні повноцінно виконувати свої обов'язки у 60-65 років, але це серйозно виснажує організм і може знижувати якість життя. Індивідуальний фактор: орієнтуватися суто на вікові межі в цьому питанні складно, адже, наприклад, працездатність шахтаря та науковця - різні.

Чи здатні українці працювати у пенсійному віці

Сьогодні в Україні триває пенсійна реформа, яка щороку збільшує вимоги до страхового стажу.

За словами експерта, на тлі загального погіршення здоров'я нації (зокрема психологічного) українці у віці 60-65 років повноцінно працювати здатні.

Але це, за даними Божука:

виснажує організм;

загострює хронічні хвороби.

"І, скоріш за все, це скорочує їхню якість життя", - констатував спеціаліст.

Чи працюють насправді вікові межі для пенсії

"Звісно, з економічного погляду підвищення пенсійного віку - виправдане", - повідомив генеральний директор Інституту медицини праці.

Водночас він нагадав, що важливо розуміти: "здоров'я та працездатність у 60-65 років - у кожного різна".

Тобто умовно "стан науковця і шахтаря - складно порівнювати".

"Наприклад: у когось є задавнені хронічні захворювання з частими загостреннями, а в когось - суттєвих порушень стану здоров'я немає, що дозволяє залишатися активним", - пояснив Божук.

Виходячи з цього, на його думку, орієнтуватися лише на вікові межі - не варто.

"Адже в багатьох випадках працездатність може знижуватись значно раніше 65 років. А в інших випадках - людина залишається продуктивною і після 75", - підсумував фахівець.