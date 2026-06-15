Передчасне старіння й виснаження: чи реально українцям працювати у пенсійному віці

Одна із небезпек сьогодні - передчасне старіння та інвалідизація працездатного населення України. Щоб не втратити трудовий потенціал, необхідні глобальні програм підтримки здоров'я та реабілітації.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук.
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Сьогодні в Україні триває пенсійна реформа, яка щороку збільшує вимоги до страхового стажу.
За словами експерта, на тлі загального погіршення здоров'я нації (зокрема психологічного) українці у віці 60-65 років повноцінно працювати здатні.
Але це, за даними Божука:
"І, скоріш за все, це скорочує їхню якість життя", - констатував спеціаліст.
"Звісно, з економічного погляду підвищення пенсійного віку - виправдане", - повідомив генеральний директор Інституту медицини праці.
Водночас він нагадав, що важливо розуміти: "здоров'я та працездатність у 60-65 років - у кожного різна".
Тобто умовно "стан науковця і шахтаря - складно порівнювати".
"Наприклад: у когось є задавнені хронічні захворювання з частими загостреннями, а в когось - суттєвих порушень стану здоров'я немає, що дозволяє залишатися активним", - пояснив Божук.
Виходячи з цього, на його думку, орієнтуватися лише на вікові межі - не варто.
"Адже в багатьох випадках працездатність може знижуватись значно раніше 65 років. А в інших випадках - людина залишається продуктивною і після 75", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці та пояснювали, коли запрацюють перші сервіси.
Крім того, ми розповідали, чому обізнаність про ментальне здоров'я - питання стійкості країни.
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